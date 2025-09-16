Pamela Franco se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez por los intensos rumores que la vinculan con un posible embarazo, fruto de su relación con Christian Cueva. Durante su reciente presentación en el Parque Fátima de Chorrillos, la exintegrante de Alma Bella llamó la atención del público y de los medios por su atuendo, que dejó entrever una abultada pancita, desatando especulaciones sobre si realmente estaría esperando a su primer hijo con el futbolista.

Pamela Franco responde sobre rumores de embarazo de Cueva

Pamela Franco se mostró dispuesta a atender a la prensa y, aunque no dio detalles precisos sobre su vínculo actual con Vanessa Pumarica, dejó claro que su amistad había terminado de manera definitiva. En otro momento, también desestimó los comentarios sobre Pamela López y salió en defensa de Christian Cueva. Además, la artista fue consultada sobre su relación con 'Aladino' y los rumores de embarazo, luego de que su vientre llamara la atención durante una reciente presentación.

Sobre el tema, Franco respondió: "No, no, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no hablemos" señaló bastante certera sobre su situación actual, sin embargo, cientos de comentarios en redes sociales consideran lo contrario. De momento, Pamela ha dejado en claro que su enfoque está en disfrutar su romance con Christian y en su trabajo.

Pamela Franco sobre planes a futuro de segundo bebé

Durante el fin de semana, la cantante de "Dile la verdad" se presentó en un concierto organizado por una emisora de radio, con la participación de su amiga Leysi Suárez como animadora del evento. Durante la presentación, Suárez aprovechó para preguntarle sobre sus planes respecto a un segundo hijo, indagando si ya estaba en la búsqueda de un hermanito para su hija.

"¿Ya estás muy pronto? ¿Han pensado? ¿Ya está en la barriguita?", cuestionó Leysi. A lo que Pamela Franco respondió entre risas: "Déjame seguir practicando, Leysi. Tenemos Pamela para rato", mientras se acariciaba el vientre.