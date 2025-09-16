Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? Alarmas se disparan tras ser vista con abultada pancita en show

Pamela Franco rompe el silencio sobre los rumores de embarazo tras su presentación en Chorrillos, donde lució una abultada pancita.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? Alarmas se disparan tras ser vista con abultada pancita en show
    Pamela Franco embarazada de Christian Cueva | Composición Wapa | Instagram
    ¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? Alarmas se disparan tras ser vista con abultada pancita en show

    Pamela Franco se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez por los intensos rumores que la vinculan con un posible embarazo, fruto de su relación con Christian Cueva. Durante su reciente presentación en el Parque Fátima de Chorrillos, la exintegrante de Alma Bella llamó la atención del público y de los medios por su atuendo, que dejó entrever una abultada pancita, desatando especulaciones sobre si realmente estaría esperando a su primer hijo con el futbolista.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Pamela Franco responde sobre rumores de embarazo de Cueva

    Pamela Franco se mostró dispuesta a atender a la prensa y, aunque no dio detalles precisos sobre su vínculo actual con Vanessa Pumarica, dejó claro que su amistad había terminado de manera definitiva. En otro momento, también desestimó los comentarios sobre Pamela López y salió en defensa de Christian Cueva. Además, la artista fue consultada sobre su relación con 'Aladino' y los rumores de embarazo, luego de que su vientre llamara la atención durante una reciente presentación.

    Sobre el tema, Franco respondió: "No, no, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no hablemos" señaló bastante certera sobre su situación actual, sin embargo, cientos de comentarios en redes sociales consideran lo contrario. De momento, Pamela ha dejado en claro que su enfoque está en disfrutar su romance con Christian y en su trabajo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Lesly Águila vive emotivo momento en pleno show de Corazón Serrano: fans la sorprenden con homenaje a su abuela fallecida

    Pamela Franco sobre planes a futuro de segundo bebé

    Durante el fin de semana, la cantante de "Dile la verdad" se presentó en un concierto organizado por una emisora de radio, con la participación de su amiga Leysi Suárez como animadora del evento. Durante la presentación, Suárez aprovechó para preguntarle sobre sus planes respecto a un segundo hijo, indagando si ya estaba en la búsqueda de un hermanito para su hija.

    "¿Ya estás muy pronto? ¿Han pensado? ¿Ya está en la barriguita?", cuestionó Leysi. A lo que Pamela Franco respondió entre risas: "Déjame seguir practicando, Leysi. Tenemos Pamela para rato", mientras se acariciaba el vientre.

    La cantante también habló sobre la dificultad de tener un bebé con Christian Cueva en este momento, debido a sus compromisos laborales. "Me trato de organizar. Cuando uno es mamá, está corriendo de acá para allá. Trato de trabajar y salir adelante. En la música, que implica viajar, tengo muy poco tiempo. Mi pareja está lejos, pero gracias a eso, puedo dedicarme a trabajar", aclaró, desmintiendo los rumores sobre su situación familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? Alarmas se disparan tras ser vista con abultada pancita en show
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    ¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

    Samahara Lobatón manda a su hija a colegio en EE.UU. y Youna explota

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Se despide de la TV? Conductor asegura que Maju Mantilla saldría de ‘Arriba mi gente’ tras escándalo con Gustavo Salcedo

    Lesly Águila contesta emotiva interrogante sobre su hermana

    ‘Loco’ Vargas confiesa la razón por la que dejó las salidas: “Mi mujer me deja amarrado”

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Revelan insólitas fotos de Maju Mantilla con el productor de Latina tras exponerse que son “amantes”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;