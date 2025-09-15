Lesly Águila vivió una velada inolvidable durante su última presentación con Corazón Serrano, donde la emoción se apoderó del escenario. La cantante fue sorprendida con un conmovedor homenaje a su abuela recientemente fallecida, gesto que la hizo derramar lágrimas frente a miles de asistentes. El obsequio entregado por una fan no solo marcó la noche, sino que también reflejó el vínculo especial que mantiene con su público, revelando la profunda conexión entre su vida personal y su carrera artística.

Lesly Águila se conmueve con inesperado detalle

Corazón Serrano ofrecía su show habitual ante una sala abarrotada cuando, en plena interpretación, una admiradora se acercó al escenario con un presente destinado exclusivamente a Lesly Águila. La cantante, considerada una de las voces más representativas de la agrupación norteña, alzó el regalo frente a las cámaras. Al abrirlo, se dio con la sorpresa de que se trataba de una fotografía y un retrato de su abuela, quien había partido semanas atrás.

El emotivo gesto, presenciado por cientos en el lugar y miles más a través de la transmisión en redes sociales, convirtió el momento en algo íntimo. “No esperaba algo así. Tengo presente a mi abuelita todos los días y verla aquí, en esta forma, me llena el corazón”, expresó visiblemente conmovida Lesly Águila, recibiendo la ovación del público.

El espectáculo, parte de la gira nacional de Corazón Serrano, tomó un giro inesperado con la reacción de la cantante. Según asistentes, la intérprete sostuvo la imagen por varios minutos, mientras la agrupación, acostumbrada al ritmo festivo de la cumbia, decidió pausar la presentación. “A veces uno se acostumbra a cantar para alegrar a la gente, pero momentos así te abren el alma”, expresó Lesly Águila. El hecho se difundió en redes, generando muestras de apoyo y solidaridad.

La abuela que impulsó los sueños de Lesly Águila