Tras meses, Jefferson Farfán se reencontró con su hija, pero un detalle oculto en el video despertó la curiosidad de sus fans.

Jefferson Farfán sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video donde muestra el emotivo reencuentro con su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez. Aunque muchos esperaban que la publicación despertara ternura y comentarios de apoyo, lo que realmente causó revuelo fue un detalle oculto en la grabación. En las imágenes se apreciaron las manos de una mujer, las cuales los fans no dudaron en asociar con Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘foquita’.

Jefferson Farfán se reencontró con la hija de Darinka Ramírez

El exfutbolista publicó en sus historias de Instagram su más reciente visita a Luana Farfán, hija que tuvo con Darinka Ramírez durante su breve relación. En el clip se aprecia cómo el exdelantero peruano comparte momentos con la menor, acompañado por dos mujeres: una que aparece en cámara con ellos y otra más, quien se encarga de grabar el emotivo reencuentro entre padre e hija.

Respecto a esta tercera persona, varios usuarios empezaron a especular que podría tratarse de Xiomy Kanashiro, actual pareja de Farfán, lo que marcaría el primer acercamiento entre ambas. Comentarios como: "Esas manitos son de Xiomy esta filmando ,como diciendo mira darinka yo estoy aqui jajaja", "¿Cómo sabes que es la mamá (quien graba) y no Xiomy?" fueron algunos de los mensajes que encendieron los rumores sobre un posible vínculo entre la cantante y la hija del futbolista.

Hasta el momento, Xiomy Kanashiro no ha dado declaraciones acerca de estas especulaciones. Sin embargo, en sus más recientes historias de redes sociales, la conductora de Panamericana Televisión aparece con una manicura totalmente distinta a la que se observa en el video, por lo que las conjeturas podrían no tener fundamento.