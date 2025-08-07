Wapa.pe
Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."

Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero tras fuertes críticas en fiesta de Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero acaparó los titulares de espectáculos tras su peculiar ‘outfit’ en el cumpleaños de Ana Paula Consorte. 

    Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero tras fuertes críticas en fiesta de Ana Paula Consorte
    Farfán SALE EN DEFENZA de Paolo Guerrero tras fuertes críticas por vestimenta en fiesta de Ana Paula | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram / FPF
    Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero tras fuertes críticas en fiesta de Ana Paula Consorte

    Jefferson Farfán no se quedó callado y decidió mostrar públicamente su respaldo a Paolo Guerrero, luego de que el delantero fuera blanco de burlas y comentarios negativos por el atuendo que eligió para asistir al cumpleaños de su pareja, Ana Paula Consorte. El exjugador de la selección peruana, acompañado por su novia Xiomy Kanashiro, defendió a su ‘hermano del alma’ con una frase cargada de actitud.

    A través de sus redes sociales, la ‘Foquita’ compartió una imagen donde aparece abrazando al ‘Depredador’ durante la celebración, acompañada del mensaje: “Te amo, hermano (Paolo Guerrero). El que no tiene se viste como quiere, y el que tiene también”. Con estas palabras, dejó clara su postura frente a quienes cuestionaron el estilo del delantero de Alianza Lima.

    wapa.pe

    Un look polémico que generó debate

    El pasado fin de semana, Ana Paula Consorte celebró su cumpleaños número 33 con una gran fiesta en Brasil, rodeada de familiares, amigos cercanos y celebridades. Guerrero, como no podía ser de otra manera, asistió acompañado de su entorno más íntimo y compartió románticos momentos con la madre de sus hijos. Sin embargo, su vestimenta no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos internautas la consideraron “poco adecuada” para la ocasión.

    A pesar de los cuestionamientos, también hubo quienes salieron en su defensa, asegurando que el futbolista puede lucir cualquier prenda con total confianza. En ese contexto, el pronunciamiento de Farfán llegó como una muestra de lealtad y camaradería entre ambos deportistas.

    Una noche de lujo y fiesta en Brasil

    La celebración por el onomástico de Ana Paula estuvo llena de glamour y buena vibra. La modelo brilló con un vestido negro corto y escotado, recibiendo múltiples elogios por su elegancia. La fiesta incluyó música en vivo, alegría desbordante y momentos especiales con sus seres queridos.

    Entre los asistentes destacados estuvieron Brenda Carvalho, Bryan Torres, quien animó la velada con su orquesta, y el propio Jefferson Farfán, que no dejó pasar la ocasión para compartir junto a su pareja y celebrar a lo grande.

    Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero tras fuertes críticas en fiesta de Ana Paula Consorte
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

