Lesly Águila de Corazón Serrano decidió compartir un desgarrador momento con sus fans. 

    Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al abrir una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde varios fans aprovecharon para consultarle sobre aspectos de su vida personal. Una de las preguntas que más llamó la atención estuvo relacionada con su hermana gemela, Luz Katerina Águila Córdoba, y el motivo por el que nunca suele compartir fotos con ella.

    Con mucha sinceridad y nostalgia, la cantante de Corazón Serrano, quien forma parte de la agrupación desde el 2010, respondió que su hermana falleció a los pocos minutos de haber nacido debido a una negligencia médica. Un recuerdo doloroso que, pese al paso del tiempo, aún marca su historia familiar.

    Lesly Águila se mantiene fiel a Corazón Serrano

    Durante la misma dinámica, un seguidor le preguntó si en algún momento pensaba seguir los pasos de otras exintegrantes como Thamara Gómez, Estrella Torres o Nickol Sinchi y formar su propia orquesta. Sin embargo, Lesly descartó rotundamente esa posibilidad y reafirmó su lealtad al grupo que la vio crecer artísticamente.

    “La verdad, por ahora no está en mis planes. Tengo contrato vigente con el grupo, estamos trabajando en proyectos increíbles. Así que estaré en Corazón Serrano por mucho tiempo más”, aseguró la cantante de 31 años.

    Su respuesta contundente a pedidos de ser madrina de promociones

    Semanas atrás, la intérprete piurana también generó titulares al mostrar su incomodidad frente a la gran cantidad de solicitudes que recibe en su domicilio de seguidores que le piden ser madrina de promociones escolares.

    Con un tono fuerte y sin filtros, expresó su molestia:

    “Ya empezaron con sus solicitudes para amadrinar promociones. ¿Creen que soy banco o qué? En todo el año ni preguntan cómo estoy y vienen con sus cosas a mandar documentos a mi casa. Vayan a trabajar, que la plata no cae del cielo”.

    ;