Susana Alvarado enfrenta críticas por cambios en su actitud tras romance con Paco Bazán

El reciente romance entre Susana Alvarado y Paco Bazán sigue generando reacciones. Esta vez, fue Fer, integrante del podcast ‘Chimi Churri’ y excompañero radial del exfutbolista, quien lanzó comentarios que han desatado debate sobre la relación de la vocalista de Corazón Serrano.

Según contó, la intérprete habría tenido una conversación directa con Dani Daniel, animador del grupo de cumbia, para pedirle que evite ciertas bromas y gestos en el escenario. “Siento que tanto Paco y Susana han cambiado muchísimo. Antes interactuaba mucho, le gustaba que le fastidien con lo de 'tres años soltera' y el mismo animador se presentó en la radio a decir que ella le ha pedido de que no haga esas bromas, que no le coquetee mucho en el escenario y mantenga un límite”, reveló.

Fer también cuestionó si este romance ha sido realmente positivo para ambos, ya que, según su opinión, se percibe menos frescura en sus apariciones públicas. “Ambos han cambiado, quiero saber si la relación los ha favorecido o no. Él es muy colérico, ya no acepta comentarios, al toque explota, y con Susana pasa lo mismo”, agregó.

Paco Bazán dedica tiernas palabras a Susana Alvarado tras accidente con dron

Después del incidente que protagonizó Susana Alvarado durante un concierto en Chiclayo, Paco Bazán utilizó sus redes sociales para demostrarle todo su apoyo. El conductor compartió varias historias en Instagram donde aparece junto a la vocalista de Corazón Serrano, confirmando que su relación continúa firme.

En las imágenes, la pareja se muestra sonriente y disfrutando de un día frente al mar. Además, Bazán sorprendió a sus seguidores con una dedicatoria especial: “En mi cajita de ‘ojalás’ hay un sábado contigo, en una cabañita, disfrutando de la lluvia”, escribió, etiquetando a Susana y acompañando el mensaje con un corazón.