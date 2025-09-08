Wapa.pe
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

El romance entre Susana Alvarado y Paco Bazán continúa generando controversia. Fer, del podcast ‘Chimi Churri’, cuestionó la relación de ambas figuras.

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán
    Susana Alvarado habría puesto parche al animador de Corazón Serrano | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    El romance entre Susana Alvarado y Paco Bazán sigue dando qué hablar. Esta vez fue Fer, integrante del podcast ‘Chimi Churri’ y excompañero radial del exfutbolista, quien puso en duda si la relación está influyendo en la forma de desenvolverse de la vocalista de Corazón Serrano. Sus comentarios encendieron el debate sobre la actitud de la cantante en el escenario y su cercanía con el público.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Susana Alvarado enfrenta críticas por cambios en su actitud tras romance con Paco Bazán

    El reciente romance entre Susana Alvarado y Paco Bazán sigue generando reacciones. Esta vez, fue Fer, integrante del podcast ‘Chimi Churri’ y excompañero radial del exfutbolista, quien lanzó comentarios que han desatado debate sobre la relación de la vocalista de Corazón Serrano.

    Según contó, la intérprete habría tenido una conversación directa con Dani Daniel, animador del grupo de cumbia, para pedirle que evite ciertas bromas y gestos en el escenario. “Siento que tanto Paco y Susana han cambiado muchísimo. Antes interactuaba mucho, le gustaba que le fastidien con lo de 'tres años soltera' y el mismo animador se presentó en la radio a decir que ella le ha pedido de que no haga esas bromas, que no le coquetee mucho en el escenario y mantenga un límite”, reveló.

    Fer también cuestionó si este romance ha sido realmente positivo para ambos, ya que, según su opinión, se percibe menos frescura en sus apariciones públicas. “Ambos han cambiado, quiero saber si la relación los ha favorecido o no. Él es muy colérico, ya no acepta comentarios, al toque explota, y con Susana pasa lo mismo”, agregó.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Paco Bazán dedica tiernas palabras a Susana Alvarado tras accidente con dron

    Después del incidente que protagonizó Susana Alvarado durante un concierto en Chiclayo, Paco Bazán utilizó sus redes sociales para demostrarle todo su apoyo. El conductor compartió varias historias en Instagram donde aparece junto a la vocalista de Corazón Serrano, confirmando que su relación continúa firme.

    En las imágenes, la pareja se muestra sonriente y disfrutando de un día frente al mar. Además, Bazán sorprendió a sus seguidores con una dedicatoria especial: “En mi cajita de ‘ojalás’ hay un sábado contigo, en una cabañita, disfrutando de la lluvia”, escribió, etiquetando a Susana y acompañando el mensaje con un corazón.

    El exfutbolista también compartió otra frase que generó ternura entre sus fans: “Por un septiembre así de feliz”. Con esto dejó en claro que, pese al susto vivido, tanto él como la cantante siguen viviendo su romance con tranquilidad y apoyo mutuo.

    ;