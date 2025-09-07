Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

Este domingo 7 de septiembre, el periodismo peruano perdió a Jaime Chincha, destacado periodista de La República, quien falleció a los 48 años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"
    Juliana Oxenford despide a Jaime Chincha | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Este domingo 7 de septiembre, el periodismo peruano sufrió una pérdida irreparable con el fallecimiento de Jaime Chincha, periodista de La República. El comunicador falleció a los 48 años por causas aún desconocidas y Juliana Oxenford compartió un conmovedor mensaje de despedida.

    wapa.pe

    LEE AQUÍ: Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Juliana Oxenford conmueve con despedida a Jaime Chincha

    A través de su cuenta de Instagram, la conductora y comunicadora Juliana Oxenford publicó una fotografía junto a Chincha recordando su último encuentro en el set de La República.

    wapa.pe

    "Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova", se lee en su post.

    Los mensajes de condolencia no se hicieron esperar en redes, lamentando el deceso del periodista. "¡Qué tristeza" Tan joven", escribió Tatiana Astengo. "¿Qué? No lo puedo creer, ¿qué pasó con Jaime? Hace unos días lo vi, me entristece mucho su partida", "Sin palabras", "Vuela muy alto, Jaime, tu voz no se apagará", se lee en los comentarios.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Colegio de Periodistas de Lima envía condolencias por fallecimiento de Jaime Chincha

    El Colegio de Periodistas de Lima compartió un mensaje en su cuenta oficial con condolencias por la partida de Jaime Chincha.

    "Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado periodista Jaime Miguel Chincha Ravines. El Colegio de Periodistas de Lima extiende las condolencias a sus familiares, amigos y colegas por esta irreparable pérdida. ¡Descansa en paz, estimado Jaime Chincha!", se lee.

    Mientras que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció: "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú lamenta profundamente la partida del periodista Jaime Chincha Ravines. Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario La República. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos".

    SOBRE EL AUTOR:
    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"

    Pamela López revela su día a día tras perder a sus trabajadoras del hogar: "Me levanto a las 5:20 de la mañana"

    Lo más vistos en Farándula

    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    ¿Reconciliación? Alejandra Baigorria sorprende al confirmar el vínculo cercano de sus padres tras 33 años

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    D Blue

    Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;