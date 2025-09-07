Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este domingo 7 de septiembre, el periodismo peruano sufrió una pérdida irreparable con el fallecimiento de Jaime Chincha, periodista de La República. El comunicador falleció a los 48 años por causas aún desconocidas y Juliana Oxenford compartió un conmovedor mensaje de despedida.
Juliana Oxenford conmueve con despedida a Jaime Chincha
A través de su cuenta de Instagram, la conductora y comunicadora Juliana Oxenford publicó una fotografía junto a Chincha recordando su último encuentro en el set de La República.
"Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova", se lee en su post.
Los mensajes de condolencia no se hicieron esperar en redes, lamentando el deceso del periodista. "¡Qué tristeza" Tan joven", escribió Tatiana Astengo. "¿Qué? No lo puedo creer, ¿qué pasó con Jaime? Hace unos días lo vi, me entristece mucho su partida", "Sin palabras", "Vuela muy alto, Jaime, tu voz no se apagará", se lee en los comentarios.
Colegio de Periodistas de Lima envía condolencias por fallecimiento de Jaime Chincha
El Colegio de Periodistas de Lima compartió un mensaje en su cuenta oficial con condolencias por la partida de Jaime Chincha.
"Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado periodista Jaime Miguel Chincha Ravines. El Colegio de Periodistas de Lima extiende las condolencias a sus familiares, amigos y colegas por esta irreparable pérdida. ¡Descansa en paz, estimado Jaime Chincha!", se lee.
Mientras que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció: "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú lamenta profundamente la partida del periodista Jaime Chincha Ravines. Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario La República. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos".