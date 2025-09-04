Nidia Bermejo, actriz de ' Al fondo hay sitio ', genera controversia tras la viralización de un video donde aparta con el pie a un perrito callejero durante una grabación.

¿Qué pasó con Nidia Bermejo, la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ y el perrito callejero?

La actriz Nidia Bermejo, recordada por su papel de Olinda Zapallal en ‘Al fondo hay sitio’, se ha convertido en el centro de la polémica tras la difusión de un video que generó indignación entre los seguidores de la serie. En las imágenes, se observa cómo aparta con el pie a un perrito callejero que interrumpía una de las grabaciones en exteriores.

Durante una de las escenas de la popular ficción, un pequeño perro se cruzó en la locación y no quería moverse. Ante ello, la actriz reaccionó intentando retirarlo con su pie para continuar con la toma. El gesto, captado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales y desató críticas hacia Bermejo.

“Pero ¿no sería mejor pasar por el costado?”, “Considero que a los animales merecen respeto como cualquier otro ser vivo, no se le empuja o aparta con el pie como si fuera cualquier cosa”, “¿Por qué retirarlo con su pie? Solo es un animalito inofensivo”, “Lamentablemente estos artistas son unos divos desubicados”, “No debió empujarlo de esa manera”, se lee en los comentarios.

Lo que más llama la atención es que, hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, lo que ha incrementado la controversia en torno a su imagen.

