'Al Fondo hay Sitio' vs el estreno de 'Eres mi bien': ¿Quién triunfó en la guerra por el rating?

América TV y Latina desplegaron sus principales recursos en esta competencia entre ' Al Fondo hay Sitio ' vs el estreno de ' Eres mi bien '. ¿Cuál de los dos resultó vencedor?

El lunes 18 de agosto, el prime time de la televisión peruana vivió una competencia de gran magnitud: América TV apostó por una edición especial de Al Fondo Hay Sitio, mientras que Latina Televisión lanzó el estreno de su nueva producción Eres mi Bien.

Según las cifras oficiales de Kantar Ibope, se conoció cómo se distribuyó la preferencia del público en Lima y seis ciudades del interior del país.

Desde el inicio, la disputa fue reñida. Al Fondo Hay Sitio, con un elenco consolidado y una campaña de relanzamiento, sorprendió con su primera escena en vivo, realizada a pedido de los espectadores. En paralelo, Latina presentó Eres mi Bien, drama familiar que generó expectativa por el regreso de Mónica Sánchez, quien apenas un año atrás protagonizaba en América TV y ahora encabeza una historia distinta.

Resultados de rating: el gran vencedor de la noche

El ránking de Kantar Ibope del lunes 18 de agosto posicionó a Al Fondo Hay Sitio en el primer lugar con 23.2 puntos de rating, respaldado por una audiencia que valoró la propuesta innovadora. Muy cerca, Eres mi Sangre, otra de las producciones de América, logró 19.2 puntos, mientras que el reality Esto es Guerra ocupó el tercer puesto con 17.4 puntos.

Por otro lado, el estreno de Eres mi Bien en Latina se colocó en la sexta posición con 7.4 puntos, pese a la intensa campaña publicitaria y la expectativa generada en torno a Mónica Sánchez.