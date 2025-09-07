Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

El periodista peruano Jaime Chincha murió este 7 de septiembre y las circunstancias de su fallecimiento aún se encuentran bajo investigación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años
    Falleció Jaime Chincha | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

    El periodismo peruano amaneció de luto este domingo 7 de septiembre con la noticia del fallecimiento de Jaime Chincha a los 48 años. Aunque las causas de su deceso aún no han sido confirmadas.

    Con más de dos décadas de trayectoria, Chincha se convirtió en una de las voces más reconocidas de la televisión nacional desde su debut en 1999. A lo largo de su carrera, estuvo al frente de diversos espacios informativos en canales como América Televisión, Frecuencia Latina y Willax.

    En los últimos años, formaba parte de La República, medio en el que conducía el programa Del Hecho al Dicho a través de la señal web y donde también se desempeñaba como columnista. Su compromiso con la defensa de los valores democráticos marcó una huella en cada etapa de su vida profesional.

    Información en desarrollo...

    SOBRE EL AUTOR:
    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."

    Lo más vistos en Farándula

    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

    Expareja de Paolo Guerrero confirma emocionada el género de su bebé: "Viene sanito"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;