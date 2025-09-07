Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

El periodista peruano Jaime Chincha murió este 7 de septiembre y las circunstancias de su fallecimiento aún se encuentran bajo investigación.

El periodismo peruano amaneció de luto este domingo 7 de septiembre con la noticia del fallecimiento de Jaime Chincha a los 48 años. Aunque las causas de su deceso aún no han sido confirmadas.

Con más de dos décadas de trayectoria, Chincha se convirtió en una de las voces más reconocidas de la televisión nacional desde su debut en 1999. A lo largo de su carrera, estuvo al frente de diversos espacios informativos en canales como América Televisión, Frecuencia Latina y Willax.

En los últimos años, formaba parte de La República, medio en el que conducía el programa Del Hecho al Dicho a través de la señal web y donde también se desempeñaba como columnista. Su compromiso con la defensa de los valores democráticos marcó una huella en cada etapa de su vida profesional.