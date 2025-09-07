Un video de Natalie Vértiz junto a Ale Venturo ha generado especulaciones en redes sociales por un supuesto mensaje oculto dirigido a Melissa Paredes.

Un reciente video de Natalie Vértiz en compañía de Ale Venturo causó revuelo en redes sociales y desató especulaciones sobre un posible mensaje oculto. Las imágenes mostraron a la conductora y a la empresaria en un tono juguetón, pero no todos lo tomaron con humor. Varios usuarios apuntaron que podría tratarse de una indirecta a Melissa Paredes.

Natalie Vértiz se une a Ale Venturo ¿Y manda indirecta a Melissa Paredes?

Natalie Vértiz sorprendió al compartir un video que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. La conductora se lució junto a Ale Venturo y publicó un mensaje: "Cuando te enteras que están rajando de ti", se lee en el video donde ambas actúan como si estuviesen muy afectadas y finalmente se ríen y hacen un gesto sacando sus lenguas.

El video de inmediato generó reacciones, pues los seguidores de la exreina de belleza consideraron que se trataría de una indirecta a Melissa Paredes, luego de que esta fuese consultada sobre su relación con Ale Venturo tras hacer comentarios sobre la crianza de su hija.

"Muy bien, guapas, hasta para responder hay que tener clase", "Jajaja, ¿qué sentirá Melissa? Qué roche", "Esa indirecta tiene nombre y apellido", "Hay niveles, lindas", "Hasta en eso son unas verdaderas reinas", se lee.

Sin embargo, hubo otros mensajes que cuestionaron que Vértiz compartiera un video que fue tomado como indirecta: "Nos caes bien sin indirectas", "Las dos sufren de lo mismo y lo peor es que son bellas, no tendrían por qué", "No pudo sola la incondicional que tuvo que pedir ayuda", son algunas de las reacciones a esta publicación.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Ale Venturo?

La visita de Melissa Paredes a 'Amor y Fuego' volvió a poner en el centro de la conversación su relación con Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo, especialmente por los temas vinculados a la crianza de su hija.

Durante un juego detrás de cámaras, la actriz debía responder con emojis sobre distintos personajes y situaciones. En ese contexto, no dudó en marcar su posición frente a todo lo que involucre a su pequeña: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, declaró con firmeza.