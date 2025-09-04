Melissa Paredes , en su aparición en ‘ Amor y Fuego ’, eludió hablar sobre Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, optando por mantener su silencio y evitar polémicas.

En una reciente emisión de ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes fue sorprendida con una pregunta directa sobre Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba. Aunque el tema podría haber reavivado antiguas tensiones mediáticas, la actriz optó por la cautela y dejó claro que no quiere entrar en controversias.

Con gestos de incomodidad y algunas risas nerviosas, Paredes respondió con pocas palabras, dejando ver que su prioridad es mantener la calma y no volver a enfrentamientos pasados. “No”, fue su escueta respuesta cuando Rodrigo González insistió en obtener un comentario.

La situación dio pie a un momento irónico por parte de los conductores. “O dice que el que no tiene nada bueno que decir, mejor no dice nada. ¿Cuál de las dos?”, lanzó ‘Peluchín’, mientras Gigi Mitre remató entre risas: “Creo que es la segunda”.

Finalmente, Melissa explicó el motivo de su silencio. “Lo que pasa es que uno aprende de los errores del pasado, ¿verdad? Entonces, prefiero yo ese tema no tocar, estar tranquila, en privado”, expresó con firmeza, confirmando su decisión de manejar ciertos asuntos en reserva.

Melissa Paredes se refiere a su relación con Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Asimismo, la actriz fue consultada sobre la relación que mantiene con el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo y esta no dudó en responder con sinceridad. “Es el papá de mi hija, va a ser el papá de mi hija toda la vida, tenemos una hija maravillosa, como le digo a él: ‘Tenemos que trabajar en pro de nuestra hija’. En eso estamos”, explicó.