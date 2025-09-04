Wapa.pe
Adiós a Giorgio Armani: muere el legendario diseñador italiano a los 91 años

Melissa Paredes, en su aparición en ‘Amor y Fuego’, eludió hablar sobre Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, optando por mantener su silencio y evitar polémicas.

    Melissa Paredes reacciona al ser consultada por Ale Venturo
    Durante su más reciente participación en ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes fue puesta en aprietos con una pregunta sobre Ale Venturo. La exconductora, que en el pasado protagonizó tensiones mediáticas, optó esta vez por la discreción, aunque no pudo disimular la razón por la que prefiere callar.

    Melissa Paredes evita polémicas y se mantiene al margen de Ale Venturo

    En una reciente emisión de ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes fue sorprendida con una pregunta directa sobre Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba. Aunque el tema podría haber reavivado antiguas tensiones mediáticas, la actriz optó por la cautela y dejó claro que no quiere entrar en controversias.

    Con gestos de incomodidad y algunas risas nerviosas, Paredes respondió con pocas palabras, dejando ver que su prioridad es mantener la calma y no volver a enfrentamientos pasados. “No”, fue su escueta respuesta cuando Rodrigo González insistió en obtener un comentario.

    La situación dio pie a un momento irónico por parte de los conductores. “O dice que el que no tiene nada bueno que decir, mejor no dice nada. ¿Cuál de las dos?”, lanzó ‘Peluchín’, mientras Gigi Mitre remató entre risas: “Creo que es la segunda”.

    Finalmente, Melissa explicó el motivo de su silencio. “Lo que pasa es que uno aprende de los errores del pasado, ¿verdad? Entonces, prefiero yo ese tema no tocar, estar tranquila, en privado”, expresó con firmeza, confirmando su decisión de manejar ciertos asuntos en reserva.

    Melissa Paredes se refiere a su relación con Rodrigo Cuba y Ale Venturo

    Asimismo, la actriz fue consultada sobre la relación que mantiene con el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo y esta no dudó en responder con sinceridad. “Es el papá de mi hija, va a ser el papá de mi hija toda la vida, tenemos una hija maravillosa, como le digo a él: ‘Tenemos que trabajar en pro de nuestra hija’. En eso estamos”, explicó.

    Sin embargo, al exponerse que ya no tiene una cercanía con Ale Venturo, esta se sinceró: “Más allá de visto lo visto, hay cosas en interno que se van a seguir manteniendo en interno. Yo como digo y converso con él, nosotros vamos a ser papás toda la vida y vamos a tener que ponernos de acuerdo toda la vida, pero también yo puedo elegir para mi niña qué sí y qué no y creo que dentro de todo este tiempo también he aprendido mucho a callar y guardar mis cosas y creo que me está yendo bien así”, precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

