Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    En medio de los rumores sobre un posible embarazo de Melissa Paredes, la modelo y su exesposo, Rodrigo Cuba, enfrentan un difícil momento como padres. Ambos anunciaron que su hija atraviesa un delicado estado de salud, situación que volvió a acercarlos pese a las diferencias del pasado.

    Luego de mostrarse estables con sus actuales parejas, Melissa y Rodrigo demostraron que, más allá de los conflictos, están unidos por el amor a su pequeña Mía, quien fue el gran lazo tras su mediática separación por la recordada infidelidad de la modelo con Anthony Aranda.

    La menor lleva ya dos días internada en una clínica, según confirmaron sus padres. Fue Melissa quien compartió la noticia a través de Instagram, publicando una foto de su hija descansando en una camilla durante la madrugada del 29 de agosto. "2da noche en emergencia con mi princesa", escribió la modelo junto a un emoji de corazón roto.

    Por su parte, el futbolista también mostró su preocupación al publicar una imagen en la que aparece abrazando a su hija, profundamente dormida. Aunque evitó dar detalles sobre la causa, acompañó la foto con un emoji de una persona enferma, dejando ver su rostro preocupado por la salud de su primogénita.

    A pesar de que ambos suelen mostrarse muy activos en redes sociales con sus rutinas personales y profesionales, en esta ocasión dejaron claro que su prioridad absoluta es el bienestar de Mía y estar presentes en su proceso de recuperación.

    Rumores de un segundo embarazo

    Paralelamente, volvieron a circular especulaciones sobre la posibilidad de que Melissa Paredes esté buscando agrandar la familia junto a Anthony Aranda. El tiktoker José Pastor compartió imágenes recientes de la pareja en una clínica, señalando que fueron vistos en el área de fertilidad.

    “Melissa Paredes aparece en un sitio de fertilidad junto a Anthony y con esto nos confirmaría que ¿sí está embarazada? (...) Vemos a Melissa Paredes y a Anthony con unos documentos”, comentó Pastor.

    El influencer incluso recordó que, durante una reunión reciente, Aranda habría pedido a Melissa que “cuide al bebé”, frase que ha incrementado los rumores sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

