Melissa Paredes tiene INESPERADA reacción después que Anthony Aranda "revele" embarazo: "Eso pasa cuando…"

Melissa Paredes tiene INESPERADA reacción después que Anthony Aranda “revele” embarazo: “Eso pasa cuando…”

En su cumpleaños, Melissa Paredes sorprendió al ignorar el comentario de Anthony Aranda sobre un posible embarazo. Días antes, había dejado entrever que “muy pronto” llegaría el fruto de su amor.

    Melissa Paredes tiene INESPERADA reacción después que Anthony Aranda “revele” embarazo: “Eso pasa cuando…”
    Melissa Paredes habló su supuesto embarazo. | Composición Wapa.
    Melissa Paredes tiene INESPERADA reacción después que Anthony Aranda “revele” embarazo: “Eso pasa cuando…”

    Anthony Aranda dejó a más de uno con la boca abierta durante la celebración del cumpleaños de Melissa Paredes. En medio de la fiesta, el bailarín lanzó un comentario que muchos interpretaron como el anuncio de que la pareja estaría esperando su primer hijo juntos. Sin embargo, la respuesta de la modelo no fue la que todos imaginaban.

    En plena reunión, Aranda se acercó a Melissa y dijo: "Cuidado con la embarazada. Amor, cuida al bebé, qué tienes". Los presentes esperaban una reacción emotiva por parte de la actriz, especialmente después de meses de especulaciones sobre un posible embarazo, pero ella no hizo alusión al tema.

    Por el contrario, Melissa Paredes continuó disfrutando de la fiesta, ignorando por completo la “infidencia” de su esposo y centrándose en una piñata sorpresa preparada por sus amigos. "Modo piñata activado. Eso pasa cuando tus amigos saben sorprenderte", escribió en Instagram junto a un video en el que Aranda la levantaba del piso tras recolectar dulces y sorpresas. Incluso, uno de los invitados bromeó con el bailarín por “no dejar que Melissa se divierta”.

    “Muy pronto se verá el fruto de este amor”

    No es la primera vez que Melissa deja entrever la posibilidad de un embarazo. A inicios de julio, en una entrevista televisiva, se mostró emocionada al dedicar unas palabras a Aranda: "Me encanta esta complicidad, este amor que tenemos tan bonito, y sobre todo que hemos, literal, luchado juntos por sacar esto adelante. Creo que muy pronto se verá el fruto de todo este amor".

    El comentario provocó que Michelle Soifer la abrazara conmovida y que Ricardo Rondón, con picardía, le dijera: "Estás embarazada, tus ojos me lo dicen". Melissa, entre risas y algo nerviosa, respondió rápidamente: "No, no".

    Melissa Paredes tiene INESPERADA reacción después que Anthony Aranda “revele” embarazo: “Eso pasa cuando…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

