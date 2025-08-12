Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Jazmín Pinedo sorprende al anunciar que tuvo PEDIDA de mano en su casa: "Ya tenemos fecha"

Jazmín Pinedo reveló que se realizó una emocionante pedida de mano en su hogar, generando alegría entre los presentes. La fecha de la boda ya está marcada.

    Jazmín Pinedo hace emocionante anuncio | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Durante la última emisión de Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo compartió una noticia que encendió las redes y sorprendió a sus seguidores: en su hogar se realizó una pedida de mano que emocionó a todos los presentes. Entre risas y aplausos, la conductora contó cómo se vivió este momento tan especial, dejando claro que la fecha para la boda ya está marcada en el calendario.

    Jazmín Pinedo sorprende al anunciar pedida de mano

    La conductora Jazmín Pinedo sorprendió al iniciar su programa 'Más Espectáculos' anunciando que hubo una pedida de mano en su casa. "Ha habido pedida de mano en mi casa, imagínense ¡linda!", dijo la ex de Gino Assereto mientras que su equipo la felicitaba.

    Pese a que todos imaginaron que la popular ‘Chinita’ se había comprometido con su novio uruguayo, Pedro Araujo, esta aclaró que no se trataba de ella. "¿Cómo que felicitaciones? Yo tengo anillo, pero no es de pedida de mano, más bien felicitaciones a mi nanny, estamos súper felices porque se nos casa ahorita”, añadió dejando en claro que no se trataba de ella.

    “Ya tenemos fecha, de verdad qué lindo, nos hemos emocionado un montón, felicitaciones para ella", sostuvo la exchica reality deseándole lo mejor a su trabajadora en esta nueva y emocionante etapa de su vida.

    Jazmín Pinedo congela sus óvulos para asegurar su sueño de ser mamá otra vez

    La presentadora Jazmín Pinedo dejó sin palabras a sus seguidores tras confesar en vivo que tomó una importante decisión para su futuro como mamá. Durante la última emisión de Más Espectáculos, la conductora reveló que optará por congelar sus óvulos con la finalidad de asegurar la posibilidad de ampliar su familia junto a su pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo.

    En medio de una amena conversación con Natalie Vértiz, invitada especial del programa, Pinedo contó que su motivación está ligada tanto a su edad como a su deseo de darle un hermanito a su hija.

    “Sí, he tomado la decisión de congelar mis óvulos porque me pasa que un día me levanto y digo: me muero de ganas. Siempre quise más de una hija (…) Para que el tiempo no me gane, pues sí, voy a congelar mis óvulos”, señaló. “Digamos que a los 35 estoy a mi tope de no dejar de pasar la oportunidad. Ahí lo conversé con la familia y ahí vamos”, agregó.

    ;