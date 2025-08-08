Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

    Este viernes 8 de agosto, Jazmín Pinedo causó una gran sorpresa durante la emisión de Más Espectáculos cuando, tras regresar de los cortes comerciales y antes de presentar una nota de Al fondo hay sitio, recibió una llamada en su celular que estaba sobre la mesa del set. La llamada provino de su hija con Gino Assereto, lo que la hizo poner en pausa la emisión del programa.

    La llamada inesperada de su hija

    El momento en vivo fue completamente inesperado. Jazmín, al darse cuenta de que era su hija quien la llamaba, no pudo evitar preocuparse, y aunque intentó ignorarlo al principio, terminó contestando la llamada, lo que interrumpió la transmisión. "Ay… mil disculpas, pero es la reina, la verdadera reina, debo contestar porque es una emergencia", explicó. Con mucha curiosidad, atendió y preguntó qué había sucedido para que la pequeña la llamara en pleno programa.

    Lo que todos pensaban que sería una situación preocupante resultó ser un gesto tierno de su hija. Le llamó simplemente para elogiarla por lo bien que se veía en el programa. "Ay mami, solo quería decirte que te ves hermosa hoy", fue el mensaje de la pequeña, que hizo que Jazmín se emocionara. La exchica reality, feliz por la sorpresa, le respondió con mucho amor, anticipando que la vería pronto.

    "Te amo hijita, ya te voy a ver, espérame que ya voy a terminar", le dijo Pinedo, antes de disculparse por colgar, ya que notó que su compañero Luchito la estaba mirando con cara de desaprobación. "Sí porque se va a molestar", le contestó la pequeña, y la llamada finalizó con un tierno “Chau mi amor, te amo”.

    Jazmín Pinedo confirma que su hija es su prioridad

    Después de este conmovedor momento, Jazmín aclaró que su hija es una de sus prioridades en la vida. "Hay prioridades en la vida, mil disculpas, nosotros vamos a continuar con la programación", expresó antes de retomar el programa.

    Jazmín Pinedo desmiente rumores de embarazo

    A finales de julio de 2024, Jazmín Pinedo causó revuelo entre sus seguidores al mostrar una ligera "pancita" durante un detrás de cámaras en Más Espectáculos, lo que generó especulaciones sobre un posible segundo embarazo. Ante la avalancha de comentarios y preguntas de sus fans, la exchica reality salió a aclarar los rumores en una entrevista para América Espectáculos.

    Con una sonrisa, Jazmín negó rotundamente estar esperando un bebé de su actual pareja, el uruguayo Pedro Araujo. "Me falta tomar agua de Jamaica para desinflamarme un poco. No, yo creo que esas decisiones son muy importantes y hay que tomarse el tiempo", respondió entre risas, despejando cualquier duda sobre su estado.

