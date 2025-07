“Yo pienso que una relación no es buena ni mala. Uno siempre va a hacer lo mejor que puede”, expresó, dejando claro que cada etapa trae sus propios aprendizajes. Actualmente, Assereto se encuentra en otra relación sentimental, pero no dejó de reconocer el valor de su pasado con la conductora.

Además, resaltó el impacto positivo que esa convivencia dejó en su crecimiento personal. “Le agradezco porque estando ella he tenido muchos aprendizajes que me han hecho crecer y cómo no voy a estar agradecido con una persona con la que conviví muchos años y gracias a esa convivencia, yo hoy puedo decir que he crecido”, finalizó.