Aunque no ocultan su cercanía, Vigil explicó que ambos prefieren mantener su romance lejos del escrutinio público para proteger su privacidad y evitar malentendidos. “Públicamente, le tengo un poco de temor a las cosas (…) la gente no entiende mucho cómo nosotros vivimos la relación”, explicó con sinceridad.

"Entré a su Instagram, la stalkeé (revisar sus redes) y en mi cabeza era '¿le escribo?', pero simplemente dije 'si tiene que ser para mí esto, llegará y lo solté'. No le escribí porque no sabía si estaba soltera, no quería ser irrespetuoso y lo dejé ahí nomás. Lo que sí le escribí fue 'me hubiese gustado coincidir contigo en el programa. Espero que algún día la vida nos haga coincidir en la calle'", relató.