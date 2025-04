Gino Assereto celebró un nuevo año de vida y no pasó desapercibido en redes sociales. Majo con Sabor aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje cargado de emociones. La publicación sorprendió a más de uno por el tono romántico y directo. Los seguidores no tardaron en reaccionar y preguntarse por el estado de su relación.

“Un año más para demostrarte que eres capaz de lograr todo lo que quieras con amor, alegrías, superaciones. No quiero extenderme, pero quiero decirte, gracias por enseñarme a amar sin tener miedo, a mejorar como persona, a darme las herramientas para ser feliz y qué más si es a tu lado. Acá siempre tu mamacita para decirte: no dejes de sonreír y ¿un bailecito mi compadre? Te amo. ¡Feliz día, renacuajo! Pequeño dato curioso: la última foto fue la primera que nos tomamos”, se lee en las sinceras palabras de la influencer.

“Eso es lo que tú dices, que encontré el amor, pero tú no me has preguntado a mí. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Siempre lo he estado y lo voy a seguir estando (…) Estoy feliz con lo que estoy viviendo. Fluyo, fluyo y bueno, estoy feliz con mi presente”, sostuvo.