Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Darinka Ramírez desmiente rumores sobre el padre de su segunda hija: “Yo no ando quitando marido a nadie”

La influencer defiende su relación y aclara que cuida con dedicación a su hija mayor, fruto de su vínculo con Jefferson Farfán.

    Darinka Ramírez responde a especulaciones sobre el padre de su bebé. | Composición Wapa | Instagram
    Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo durante la Navidad, generando alegría entre sus seguidores, pero también rumores en redes sociales. Tras compartir la noticia en Instagram, varios usuarios comenzaron a especular sobre el padre de su futura hija, relacionándolo con miembros de “Los conquistadores de la Salsa”.

    Ante la ola de comentarios y versiones, la influencer decidió pronunciarse para aclarar la situación y desmentir los rumores sobre su pareja.

    wapa.pe

    Darinka Ramírez desmiente rumores sobre el padre de su segundo hijo

    Lejos de dejarse llevar por los rumores, Darinka se dirigió directamente a Samuel Suárez, conductor del portal Instarandula, para aclarar la situación y desmentir de manera categórica las versiones que circulaban.

    wapa.pe

    Hola, bb. Él tiene su esposa. Jajaja. Yo no me meto con hombres casados ni ando quita marido a nadie. Y si no di más info es porque quiero mi relación y mi embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, señaló, subrayando su deseo de proteger su vida privada.

    wapa.pe

    Darinka Ramírez responde a críticas sobre su pareja

    La noticia del embarazo de Darinka Ramírez también generó comparaciones con Jefferson Farfán, padre biológico de su hija Luana. Algunos comentarios en redes cuestionaron la situación económica familiar y sugirieron que el bienestar de la niña dependía de la manutención proporcionada por Farfán, quien paga un departamento para su hija.

    Ante esto, Darinka respondió con firmeza: “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, defendiendo a su actual pareja. Además, ha señalado la ausencia de Farfán: “No entiendo su forma de amar”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

