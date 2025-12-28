Darinka Ramírez desmiente rumores sobre el padre de su segunda hija: “Yo no ando quitando marido a nadie”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo durante la Navidad, generando alegría entre sus seguidores, pero también rumores en redes sociales. Tras compartir la noticia en Instagram, varios usuarios comenzaron a especular sobre el padre de su futura hija, relacionándolo con miembros de “Los conquistadores de la Salsa”.
Ante la ola de comentarios y versiones, la influencer decidió pronunciarse para aclarar la situación y desmentir los rumores sobre su pareja.
LEER MÁS: Melissa Paredes se muestra emocionada al despedir a su hija que viajará con Ale Venturo: “Un nudo en la garganta”
Darinka Ramírez desmiente rumores sobre el padre de su segundo hijo
Lejos de dejarse llevar por los rumores, Darinka se dirigió directamente a Samuel Suárez, conductor del portal Instarandula, para aclarar la situación y desmentir de manera categórica las versiones que circulaban.
“Hola, bb. Él tiene su esposa. Jajaja. Yo no me meto con hombres casados ni ando quita marido a nadie. Y si no di más info es porque quiero mi relación y mi embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, señaló, subrayando su deseo de proteger su vida privada.
TAMBIÉN LEER: Luto en la TV: Fallece gerente general de ProTV y productor de 'Esto es guerra' y 'Mande quien Mande'
Darinka Ramírez responde a críticas sobre su pareja
La noticia del embarazo de Darinka Ramírez también generó comparaciones con Jefferson Farfán, padre biológico de su hija Luana. Algunos comentarios en redes cuestionaron la situación económica familiar y sugirieron que el bienestar de la niña dependía de la manutención proporcionada por Farfán, quien paga un departamento para su hija.
Ante esto, Darinka respondió con firmeza: “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, defendiendo a su actual pareja. Además, ha señalado la ausencia de Farfán: “No entiendo su forma de amar”.