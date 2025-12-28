Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”

Christian Cueva y Pamela Franco se mostraron compartiendo un momento en el que el futbolista le transfirió 280 soles vía Yape para las cervezas; sin embargo, la escena no fue bien recibida y desató una ola de críticas en redes sociales.


 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”
    Pamela Franco y Christian Cueva se mofan del yapeo de 280 soles. | Composición Wapa
    Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”

    La cantante Pamela Franco lanzó este sábado 27 de diciembre el videoclip de su más reciente sencillo ‘El perro del hortelano’, una producción que no pasó desapercibida por la participación especial de su pareja, Christian Cueva. El clip recrea, en tono irónico, una situación inspirada en episodios conocidos de su historia personal: un yape de 280 soles, una conversación incómoda y una escena que muchos identificaron de inmediato. Aunque el estreno buscaba un enfoque divertido y provocador, la reacción del público estuvo lejos de ser unánime.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”

    Críticas y reacciones tras el estreno del videoclip

    La historia del video arranca con Pamela Franco ignorando los mensajes del futbolista, mientras él recibe el peculiar consejo de una mujer que le sugiere ser más detallista si quiere captar su atención. Siguiendo esa lógica, Cueva opta por enviarle un yape de 280 soles para que ella salga a divertirse con sus amigas. A partir de ahí, la cantante inicia la interpretación del tema, dejando claro el juego de poder y ambigüedad que plantea la letra.

    Sin embargo, lejos de generar solo risas, varias escenas despertaron duras críticas en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el videoclip cruzó una línea sensible y lo calificaron como una burla a situaciones pasadas. Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Esto es una burla, esto ya se pasó el límite sinceramente, tratan de reírse de lo que hicieron”, “Falta una canción que diga ‘juro por mi hija’”, “Estaba en el piso, pero con esa canción ya está en el subsuelo” y “Ella juraba que jamás le yapeó”.

    En la canción, Pamela Franco encara al popular ‘Aladino’ y le exige claridad sobre sus intenciones, cuestionándolo por no dejarla avanzar, pero tampoco permitir que alguien más se acerque. La respuesta del personaje refuerza la idea central del tema: ni contigo ni sin ti. Esta dinámica dejó a muchos preguntándose si ese diálogo musical refleja conversaciones reales que la pareja habría tenido fuera de cámaras.

    Pese a las críticas, el videoclip ya circula con fuerza en plataformas digitales, generando debate y manteniendo a Pamela Franco y Christian Cueva en el centro de la conversación pública, una vez más mezclando música, polémica y vida personal.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Pamela Franco se refirió a tener hijos con Christian Cueva

    "Entiendo que si te dicen 'te casas, viene el hijo'. Es importante para que existan todas esas cosas, y con menos riesgos, es que encontremos la estabilidad. No solamente emocional, sino económica. Atrás de nosotros tenemos personas que dependen de nosotros. Vamos tratando de hacer ese colchoncito estable entre nosotros como pareja y también individualmente", reveló Pamela Franco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Fallece el tiktoker conocido como 'CHATURRY' y fans quedan en shock: "¿Es en serio?"

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Cynthia Martínez ENTERNECIÓ en redes al recordar a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

    Lo más vistos en Farándula

    Luto en la TV: Fallece gerente general de ProTV y productor de 'Esto es guerra' y 'Mande quien Mande'

    Christian Domínguez es captado en comprometida situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;