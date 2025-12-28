Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”

Christian Cueva y Pamela Franco se mostraron compartiendo un momento en el que el futbolista le transfirió 280 soles vía Yape para las cervezas; sin embargo, la escena no fue bien recibida y desató una ola de críticas en redes sociales.

La cantante Pamela Franco lanzó este sábado 27 de diciembre el videoclip de su más reciente sencillo ‘El perro del hortelano’, una producción que no pasó desapercibida por la participación especial de su pareja, Christian Cueva. El clip recrea, en tono irónico, una situación inspirada en episodios conocidos de su historia personal: un yape de 280 soles, una conversación incómoda y una escena que muchos identificaron de inmediato. Aunque el estreno buscaba un enfoque divertido y provocador, la reacción del público estuvo lejos de ser unánime.

Críticas y reacciones tras el estreno del videoclip

La historia del video arranca con Pamela Franco ignorando los mensajes del futbolista, mientras él recibe el peculiar consejo de una mujer que le sugiere ser más detallista si quiere captar su atención. Siguiendo esa lógica, Cueva opta por enviarle un yape de 280 soles para que ella salga a divertirse con sus amigas. A partir de ahí, la cantante inicia la interpretación del tema, dejando claro el juego de poder y ambigüedad que plantea la letra.

Sin embargo, lejos de generar solo risas, varias escenas despertaron duras críticas en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el videoclip cruzó una línea sensible y lo calificaron como una burla a situaciones pasadas. Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Esto es una burla, esto ya se pasó el límite sinceramente, tratan de reírse de lo que hicieron”, “Falta una canción que diga ‘juro por mi hija’”, “Estaba en el piso, pero con esa canción ya está en el subsuelo” y “Ella juraba que jamás le yapeó”.

En la canción, Pamela Franco encara al popular ‘Aladino’ y le exige claridad sobre sus intenciones, cuestionándolo por no dejarla avanzar, pero tampoco permitir que alguien más se acerque. La respuesta del personaje refuerza la idea central del tema: ni contigo ni sin ti. Esta dinámica dejó a muchos preguntándose si ese diálogo musical refleja conversaciones reales que la pareja habría tenido fuera de cámaras.

Pese a las críticas, el videoclip ya circula con fuerza en plataformas digitales, generando debate y manteniendo a Pamela Franco y Christian Cueva en el centro de la conversación pública, una vez más mezclando música, polémica y vida personal.

