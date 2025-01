Raúl Carpena se lanza como DJ: "Demostraré que soy un chico realitys y tengo talento"

Raúl Carpena aún no ha sido convocado al reality de América Televisión, que probablemente regrese al aire en los proximo días. Sin embargo, aclaró que siempre estará agradecido con la familia de EEG por la oportunidad, pues simplemente le cambiaron la vida. “A mí todavía no me llamaron. Espero que sí lo hagan, a mí me encanta EEG, aprendo mucho de ese programa”, refirió.