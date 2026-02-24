El espacio de Nicola Porcella , Zein y Pro TV se pronunció luego de que Valentino , una de sus figuras, esté involucrado en tan grave caso.

El canal de streaming Zentral emitió un comunicado para fijar su postura frente a la denuncia que involucra a Valentino Palacios, recientemente anunciado como conductor del programa No Tenemos Filtro. El pronunciamiento se dio luego de que la incorporación del influencer quedara bajo cuestionamiento público, tras la difusión de un presunto caso de agresión que generó reacciones en redes sociales y críticas de parte de la audiencia.

La respuesta de la plataforma llegó pocos días después de que Palacios se integrara al espacio vinculado a Nicola Porcella, Zein y Pro TV, una participación que había despertado expectativa entre los seguidores del canal digital. La controversia estalló al conocerse que el creador de contenido enfrenta una denuncia por una supuesta agresión física contra una joven.

Frente al avance del caso, Zentral Studio manifestó: “No apoyamos, promovemos ni justificamos ningún tipo de violencia, bajo ninguna circunstancia. Nuestra plataforma y comunidad se basan en el respeto, la responsabilidad y la sana convivencia”.

En el comunicado, la organización precisó que actuará con “prudencia y responsabilidad”, y que aguardará el esclarecimiento de los hechos antes de adoptar decisiones definitivas respecto a la permanencia de Palacios en su programación.

Asimismo, el canal señaló: “Creemos en el debido proceso y en la importancia de analizar cada situación con seriedad, tiempo y los detalles necesarios. Como equipo, estamos atentos a lo que corresponda y tomaremos las decisiones pertinentes cuando se cuente con información clara y verificada”. Finalmente, la plataforma agradeció a su comunidad por expresar su preocupación y reafirmó su compromiso de preservar un espacio seguro y alineado con sus valores.

¿Por qué Valentino fue denunciado y qué dijo él?

El caso que involucra a Valentino Palacios se habría originado tras un incidente ocurrido en la madrugada del 14 de febrero, en el distrito de Ventanilla, a la salida de la discoteca Iguana. Según la denuncia, Zamira Grados sufrió una fractura de tobillo y lesiones en el cuello y las costillas, lo que la mantiene hospitalizada y a la espera de una intervención quirúrgica. Así lo relató la joven en el pódcast de Samuel Suárez y Ric La Torre.

“El chico Valentino se metió en una conversación de chicas donde él no debía estar, ni mucho menos atacarme sin yo conocerlo y sin él conocerme a mí”, declaró Zamira Grados, quien afirmó que Palacios la habría agredido y que, a raíz de lo ocurrido, se encuentra alejada de su hijo.