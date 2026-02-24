Darinka Ramírez es vista con el padre de su segundo bebé: ¿Quién es y a qué se dedica?

Magaly Medina expuso a la nueva pareja de Darinka Ramírez . La presentadora consiguió grabar al nuevo amor de la joven.

La vida sentimental de Darinka Ramírez vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Luego de semanas de especulación sobre la identidad de su nueva pareja, el programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló detalles del empresario que habría conquistado el corazón de la madre de la última hija de Jefferson Farfán.

La información salió a la luz tras una investigación del espacio de espectáculos, que incluso logró comunicarse telefónicamente con la joven para confirmar algunos datos.

Revelan identidad del nuevo novio de Darinka Ramírez

Según el programa conducido por Magaly Medina, la actual pareja de Darinka se llama Sebastián Gonzáles Guevara y se desempeña como empresario en distintos rubros vinculados a servicios generales, incluyendo construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes y plástico.

La investigación televisiva también indicó que el empresario no registra antecedentes ni propiedades a su nombre, y que el vehículo que utiliza pertenecería a su empresa, el cual habría sido prestado a la influencer.

Otro dato que llamó la atención fue su historial migratorio, donde se detectó que pasó varios meses en Colombia durante el año pasado. Coincidentemente, Darinka también viajó a ese país en el mismo periodo, lo que reforzaría la cercanía entre ambos desde entonces.

Actualmente, la pareja conviviría en un departamento en San Isidro, donde habrían iniciado una nueva etapa juntos.

Cámaras de televisión captan al empresario y confirman convivencia

El misterio terminó de disiparse cuando las cámaras del programa de espectáculos registraron al empresario ingresando al inmueble donde reside con Darinka desde hace algunos meses.

“Conozca al padre de la última hija de Darinka, la ex de Jefferson Farfán”, dice la ‘promo’ del programa ‘Magaly TV La Firme’ para este lunes 23 de febrero, donde revelarán su identidad.

En las imágenes difundidas, el hombre aparece de espaldas, con un estilo casual elegante y una contextura similar a la de la joven, lo que permitió confirmar que se trataría de la persona con quien mantiene actualmente una relación sentimental.

La relación con la hija de Farfán y el respaldo emocional

Cuando Darinka anunció su segundo embarazo, también sorprendió al revelar que su pareja había desarrollado un fuerte vínculo con la hija que tiene con Jefferson Farfán, incluso asumiendo un rol paternal con la menor.

La influencer respondió a las críticas asegurando que su novio también contribuye económicamente y emocionalmente en el hogar.

“¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre", respondió aquella vez.

Asimismo, la joven no pudo contener las lágrimas en una ocasión reciente al contar el gesto que él tuvo con ella cuando se enteraron de que el exfutbolista había iniciado un proceso de tenencia compartida, lo que evidenciaría el apoyo emocional que recibe en su nueva relación.

“Él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’ y me tocó mucho”, dijo.