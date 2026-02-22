Wapa.pe
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Sale a la luz lista de condiciones que Farfán tendría que cumplir para obtener la tenencia compartida de su hija con Darinka

Abogados advierten que la concesión de tenencia compartida dependerá de la capacidad de Jefferson Farfán para asumir ciertasresponsabilidades.

    La disputa legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez ha escalado a una nueva etapa tras la reciente solicitud del exfutbolista para obtener la custodia compartida de la hija que tienen en común, además de plantear cambios en el monto de la pensión de alimentos. Sin embargo, especialistas en derecho de familia advierten que el proceso no dependerá únicamente de su situación económica, sino de su capacidad real para asumir responsabilidades parentales directas y permanentes.

    VER MÁS: Darinka Ramírez confiesa lo que más teme tras demanda de Farfán por la tenencia compartida de su hija

    Jefferson Farfán busca tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez: expertos explican los retos legales

    De acuerdo con los abogados consultados, solicitar la tenencia compartida implica un compromiso total con el cuidado cotidiano de la menor durante los periodos asignados. Esto incluye supervisión constante, atención emocional y participación activa en su rutina diaria.

    El tema ha generado debate, especialmente por el estilo de vida del exdeportista, quien suele viajar con frecuencia junto a sus hijos mayores, su entorno cercano y figuras como Xiomy Kanashiro.

    "Si Farfán pretende una tenencia compartida, ¿viajará al extranjero por temporadas? (...) Inclusive calidad de tiempo habría que analizarlo bien, si pide la tenencia compartida es que está asumiendo una responsabilidad de atender a la criatura, hacer las tareas con ella, tener momentos de esparcimiento, que se va de paseo, que se va al cine", dijo la abogada Milagros García, invitada en el programa 'Chimi Churri' y además resaltaron que la tenencia no es dejar a la menor bajo el cuidado de una nana o familiar.

    "He tenido casos que el papá pide la tenencia compartida y lo hace, ¿por qué quiere estar con el hijo? No, lo que no quiere es seguir otorgándole la misma cantidad y quiere pedir la reducción", explicó.

    TE INTERESA: Fátima Segovia abre las puertas de la LUJOSA mansión de 4 pisos que pagó con ganancias de OnlyFans

    Mansión de Farfán deberá apegarse a condiciones

    Más adelante, durante el programa conducido por Magaly Medina, otra especialista remarcó que uno de los principales puntos de análisis será el entorno en el que viviría la menor. En ese contexto, se evaluará si el padre puede ofrecer un espacio seguro, estable y adecuado, considerando antecedentes, convivencia, entorno social y dinámicas dentro del hogar.

    "Eso también se va priorizar, con quién vive, quién se hace cargo de las labores domésticas, quién cuando la menor va encargarse de los cuidados, de llevarle al colegio, asearla, no se trata de solo 'ser el papá'", dijo.

    También se revisarán las condiciones del lugar de residencia del exfutbolista, incluyendo quiénes frecuentan su vivienda y el ambiente que rodea sus reuniones sociales.

    Según lo expuesto en el programa televisivo, aspectos como el consumo de alcohol en celebraciones privadas y antecedentes ocurridos en el inmueble formarían parte de la evaluación judicial.

    Para los especialistas, todos estos factores serán determinantes en la decisión final, ya que la tenencia compartida exige garantías reales de bienestar integral para la menor, más allá del vínculo paterno o la capacidad económica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sale a la luz lista de condiciones que Farfán tendría que cumplir para obtener la tenencia compartida de su hija con Darinka
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

