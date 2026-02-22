Tras un tiempo alejada de la televisión y del foco mediático, Fátima Segovia volvió a captar la atención pública al mostrar por primera vez los espacios de su exclusiva vivienda. La popular ‘Chuecona’ recibió a las cámaras de Magaly Medina y compartió con orgullo cada detalle de la propiedad que ha levantado con el fruto de su trabajo.

Fátima Segovia abre las puertas de su hogar y revela cómo logró construir su lujosa residencia

El reportaje fue emitido en la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme', donde la exfigura de la comicidad televisiva permitió a los espectadores recorrer su residencia. La magnitud de la construcción y sus acabados llamaron rápidamente la atención del público. “Bueno, Magaly te voy a mostrar mi casa fruto de mi trabajo muy esforzado”, dijo en un inicio.

Durante la conversación, Segovia explicó cómo logró concretar la compra del inmueble. Detalló que el financiamiento comenzó junto a su pareja y que, posteriormente, pudo asumir los pagos gracias a los ingresos generados por su contenido para adultos. “Con Omarcito al comienzo la pagamos con una inicial y eso fue antes del Onlyfans cuando él recibió su herencia y después salió lo del Onlyfans y pudimos pagarlo mensualmente”, reveló.

Además del tamaño de la propiedad, la también empresaria digital destacó algunas de sus áreas más llamativas, como una piscina interior, una sala de cine privada y un espacio dedicado al entretenimiento. Sobre su actual trabajo, explicó la naturaleza de su propuesta y cómo la ha llevado incluso a viajar para producir contenido.

“Yo he llegado a viajar para grabar, viajo o me hospedo en sitios bien lindo. Yo no me considero una actriz no***, lo que yo hago todos estos años es compartir mi intimidad con la gente que paga porque quiere ver”, afirmó.

Fátima Segovia rompe mitos sobre su salida de la TV y aclara su relación con el elenco de JB

La popular ‘Chuecona’ decidió pronunciarse para poner fin a los rumores que circulan en redes sociales sobre su salida del espacio humorístico en el que alcanzó gran notoriedad. La actriz cómica negó tajantemente que su alejamiento haya sido consecuencia de su incursión en OnlyFans y explicó que su retiro respondió a motivos de salud que requerían atención médica prioritaria.

Según relató, el problema físico que venía enfrentando desde tiempo atrás la obligó a tomar una pausa prolongada con autorización de la producción del programa liderado por Jorge Benavides. “A finales del 2021, antes de crear mi Onlyfans, venía arrastrando una inflamación crónica en las piernas. Pedí permiso de cinco meses a Karin (la productora) y Jorge (Benavides) porque tenía que someterme a una operación”, expresó.