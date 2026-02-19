Wapa.pe
SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

Natalie Vértiz rompe el silencio en vivo y revela si realmente mantiene a Yaco Eskenazi: "No juzgo a nadie..."

Natalie Vértiz visitó 'Magaly TV, la firme' y habló sobre su relación con Yaco Eskenazi. La modelo habló sobre los rumores sobre mantener económicamente a su esposo.

    Natalie Vértiz habla de su relación con Yaco Eskenazi
    Natalie Vértiz visitó el set de 'Magaly TV, la firme' y conversó con Magaly Medina sobre su vida personal. La exreina de belleza tiene una de las relaciones más sólidas del espectáculo peruano con Yaco Eskenazi. Sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos al rumorarse que esta se haría cargo económicamente del conductor, mientras este se encontraba sin trabajo en la TV. ¿Cuán cierto es esto? La modelo se sinceró sobre este aspecto de su vida.

    Natalie Vértiz responde si mantiene a Yaco Eskenazi

    Magaly Medina no perdió la oportunidad de presentar un video de Yaco Eskenazi, quien le reclamó a la exreina de belleza algo que todo el mundo le dice: "No soporto que digan que tu me mantienes" , mencionó el presentador, quien obtuvo una respuesta inmediata de Natalie, quien desmintió estas afirmaciones.

    "Yo no juzgo a nadie de cómo maneja su relación... en mi caso, yo siento que Yaco tiene una estrella porque nunca he sentido que haya tenido un problema económico en cuanto, lo más importante para mí, los gastos de la casa y el colegio. Yaco de verdad ha cumplido súper bien",  dejó en claro.

    Asimismo, la influencer aseguró que en su relación siente la tranquilidad de que su esposo siempre pueda cumplir con lo que le corresponde, pese a que no tuvo un trabajo fijo por un tiempo: "Yo me siento feliz, tranquila y orgullosa de mi Yaco porque él como sea siempre cumple con nosotros y eso tiene un gran valor... Así hayan habido momentos donde no estaba en la tele, donde no tenía un trabajo fijo y siempre le sale alto".

    Natalie Vértiz revela su reacción ante junte de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo

    Natalie Vértiz negó cualquier incomodidad ante el hecho de que Yaco Eskenazi vuelva a trabajar en la pantalla chica con Ethel Pozo, luego de los rumores de que estos habrían tenido un acercamiento íntimo.

    “No, para nada. De hecho, creo que mañana tienen fotos y yo la verdad feliz de ver a Yaco trabajar, brillar. Además, yo siempre le he dicho que él hay algo muy difícil de fingir en la televisión y eso de tener carisma”, sostuvo.

    Además, esta resaltó que el regreso de Yaco a la TV, se debe al carisma que tiene con el público: “Yo siento que él tiene un carisma enorme y que la gente lo quiere y quiere verlo en la pantalla. Así que la verdad que yo feliz, agradecida además que lo hayan convocado” , precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;