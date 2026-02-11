Wapa.pe
Yaco Eskenazi admitió haber sentido temor tras el anuncio del ampay y aseguró no haberle sido infiel a Natalie y consideró que la presión sobre él es un gran peso.

    Natalie Vértiz sorprendió al exponer su reacción ante una posible infidelidad de Yaco Eskenazi. La modelo dejó en claro que tiene confianza en el conductor y que ante el anuncio del ampay en Magaly TV, la firme, sabía que él no era el protagonista.

    Natalie Vértiz reafirma su respaldo a Yaco tras rumores de infidelidad

    Durante una reciente emisión del programa ‘La Manada’, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi participaron vía telefónica junto a Laura Spoya, protagonizando un momento que no pasó desapercibido. En plena conversación, la conductora lanzó una pregunta directa: si en algún instante Natalie sospechó que su esposo podría estar involucrado en el ampay difundido por Magaly Medina.

    Lejos de titubear, la exMiss Perú dejó clara su postura y expresó total confianza en el padre de sus hijos. "Yo sabía firmemente. Puse las manos al fuego por mi marido que él no era (el del ampay)", afirmó, desatando reacciones entusiastas entre los panelistas.

    Yaco, presente en la llamada, optó por tomarse el momento con humor y comentó que no podría tratarse de él porque Natalie lo tuvo "encerrado un mes en la playa". Ante ello, la modelo respondió con firmeza y aseguró que, de ocurrir una traición, el respaldo público no estaría del lado del exchico reality.

    "Ya le he dicho que todo el Perú estará en su contra si me friega o quiere hacer algo indebido (...) Yaco ya sabe, lo tengo bien...", agregó, dejando en evidencia que la confianza existe, pero también los límites están claros.

    Yaco Eskenazi admite sentirse presionado por ser “el último fiel”

    El presentador admitió que tras el anuncio del ampay de Magaly Medina, recibió cientos de mensajes donde lo acusaban de ser el protagonista de este anuncio y si bien este aseguró que no le ha fallado a su esposa, llegó a sentirse con temor.

    “Ayer (lunes) mucha gente me decía que ya se venía mi ampay, y con todo eso me hicieron tener miedo, me hicieron hasta dudar... pero yo pensaba, pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano”, comentó.

    “Quizás sea un ampay de hace veinte años o han creado algo con la inteligencia artificial para jod...”, agregó en ‘La Manada’. El presentador explicó que aún no pueden recriminarle que le haya sido infiel a Natalie y que tiene una gran responsabilidad.

    “Lo que ahora siento es una tremenda presión. Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar, ja, ja. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie”, confesó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

