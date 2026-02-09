¿YACO EN LA MIRA? Samuel Suárez y Ric La Torre IMPACTAN al nombrarlo como posible protagonista de la nueva ‘BOMBA’ de Magaly Medina

Wapa.pe
Magaly Medina lanzó un avance explosivo sobre un hombre casado de la farándula. Usuarios señalan a Yaco Eskenazi, pero Ric La Torre y Samuel Suárez analizan si realmente es él.

    La expectativa está por las nubes tras el adelanto que lanzó Magaly Medina para su regreso televisivo este lunes 09 de febrero. La conductora anunció una nueva “bomba” que promete sacudir la farándula: un hombre casado, visto durante años como ejemplo de esposo y caballero, aparecería en una situación comprometedora que generará fuerte polémica.

    El avance no tardó en encender las redes sociales. Usuarios y seguidores del espectáculo comenzaron a especular sobre la identidad del protagonista, apuntando con insistencia a Yaco Eskenazi, quien mantiene más de una década de matrimonio con Natalie Vértiz. La duda quedó instalada: ¿es él el rostro de la próxima revelación de La Urraca?

    El avance de Magaly que desató teorías en redes

    El teaser difundido por el programa dejó frases que alimentaron el misterio y elevaron las expectativas. En la voz de la propia Magaly se escucha: “Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche”.

    La periodista puso énfasis en que se trataría de uno de los pocos hombres de la farándula asociados a la fidelidad, lo que aumentó la intriga sobre quién podría protagonizar el ampay que marcaría el regreso del espacio este 2026. El recuerdo del escándalo de Christian Domínguez en 2024, que terminó con su relación con Pamela Franco, volvió a aparecer como referencia del impacto que suele generar Medina.

    Ric La Torre y Samuel Suárez ponen a Yaco en el radar

    En medio del debate, Ric La Torre y Samuel Suárez analizaron el avance y no descartaron que Yaco Eskenazi encaje con el perfil descrito en la promoción. Ric fue más allá y explicó por qué el nombre del exchico reality empezó a sonar con fuerza.

    “Yaco Eskenazi, ejemplo de esposo, de familia y mucha gente se pone a especular por qué, porque Yaco hace mucho tiempo dijo 'con Ethel no vuelvo a trabajar'. Ahora estará con Ethel en la granja ordeñando vacas y recogiendo huevos de las gallinas”, comentó en el espacio Q’ Bochinche, aludiendo al nuevo proyecto televisivo que compartirían.

    La mención de Ethel Pozo añadió un nuevo ingrediente a la conversación y abrió la interrogante sobre si este contexto tendría alguna relación con la supuesta bomba anunciada por Magaly.

    Sin embargo, Samuel Suárez puso paños fríos a la especulación. Aunque admitió que Yaco podría calzar con la descripción, consideró poco probable que sea el protagonista. “Yo creo, si fuera realmente Yaco Eskenazi siento que hubieran puesto un peso fuerte a la promo. Si Magaly supiera que tuviera Yaco Eskenazi, la promo tuviera otro titular 'nunca lo imaginaste, el hombre más fiel del país, el más querido'”, expresó el fundador de Instarándula.

    Por ahora, la identidad del hombre casado sigue siendo un misterio. Las teorías continúan creciendo y la expectativa está puesta en el estreno del programa, donde Magaly Medina promete volver a remecer la farándula peruana.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

