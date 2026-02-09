Karla Tarazona publica frase sobre el karma a horas de la ‘BOMBA’ de Magaly Medina sobre HOMBRE CASADO

Hoy regresa Magaly Medina a la televisión donde presentará una ‘bomba’ y Karla Tarazona indicó que esperará sentada saber de quién se trata.

El regreso más esperado del mundo de la farándula es el de Magaly Medina, y fiel a su estilo lanzó una ‘bomba’ para este lunes 09 de febrero que marca el fin de sus vacaciones y retorno a la televisión. Entre los nombres que se barajaron está el de Christian Domínguez, pareja de Karla Tarazona. Tras conocerse el primer anuncio sobre el ampay de un hombre casado y descrito como todo un caballero, la animadora de eventos lanzó un comentario sobre esperar con canchita y gaseosa el programa. ¿De quién estará hablando?

Karla Tarazona lanza comentario a horas de la ‘bomba’ de Magaly Medina

Magaly Medina generó furor entre sus seguidores este domingo al lanzar avance su primer programa del año, el cual tendrá como protagonista el ampay de un hombre casado de la farándula que tiene una imagen de esposo respetable.

"Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", dijo.

Luego eso, los nombres de Yaco Eskenazi, André Silva, Christian Domínguez y demás fueron mencionado en las redes sociales. Mientras tanto, Instarándula, Samuel Suárez, eliminó como mosca a la pareja de Karla Tarazona, que sorprendió al reaparecer en redes con una publicación afirmando que esperará sentada y con canchita, lo que muchos interpretaron que se refería al programa.

Pero no acabó ahí, pues Tarazona compartió una frase con un peculiar video sobre tener cuidado de hacer daño a las personas del signo tauro y libra por el poder del karma.

"Hay dos signos a los que nunca deberías hacerles daño, no porque se vengen, sino porque el universo se encarga de cobrar la cuenta por ellos (...) Estos son los favoritos del destino, puedes creer que ganaste, pero en unos meses podrás ver que el karla pone a cada quien en su lugar de la forma más dura. La justicia de libra y la paciencia de tauro, si les fallas, no mires atrás y mira hacia arriba, porque el golpe viene del cielo", se puede escuchar en el video. ¿Conoce al protagonista de la 'bomba' de la pelirroja?