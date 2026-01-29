Karla Tarazona volvió a estar en el centro de la conversación tras compartir imágenes desde un consultorio ginecológico junto a Christian Domínguez. El video desató especulaciones inmediatas sobre un posible embarazo, pero la conductora decidió aclarar el verdadero motivo de su visita médica.

Karla Tarazona explica el motivo de su ecografía y aclara sus planes de maternidad

Karla Tarazona generó una ola de reacciones tras publicar un video desde un consultorio ginecológico, donde se la ve realizándose una ecografía acompañada de Christian Domínguez. La escena despertó rumores inmediatos, pero la conductora salió a precisar que no está embarazada y que se trata de una etapa de preparación previa para convertirse en madre.

En declaraciones al diario Trome, Tarazona detalló que la decisión responde a un proceso consciente y organizado, guiado por un especialista. “Son planificaciones hacia el futuro, queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad. Por eso es que estamos en las manos del doctor Luis Noriega, porque deseamos que el proceso sea demasiado lindo”, explicó, dejando claro que priorizan el bienestar y la calma.

Asimismo, confirmó que ambos han conversado seriamente sobre la posibilidad de agrandar la familia y que incluso tienen una preferencia especial. “Por eso se tiene que hacer con planificación y con cero riesgos”, comentó al revelar que el deseo compartido es tener una niña y hacerlo bajo las mejores condiciones posibles.

Karla Tarazona aclara los rumores sobre su vínculo con Pamela Franco

Ante las versiones que circulan en redes y programas de espectáculos, Karla Tarazona decidió pronunciarse sobre el supuesto distanciamiento con Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez y madre de su hija menor. La conductora fue directa al señalar que muchas de estas especulaciones no reflejan la realidad.