Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Karla Tarazona rompe su silencio y aclara si está embarazada tras reaparecer con su doctor

Karla Tarazona aparece en sus redes social para dar respuesta a los rumores que señalan que estaría embarazada. 

    La conductora Karla Tarazona se ha convertido en tema de conversación en los últimos días luego de que se difundiera que visitó una clínica especializada en fertilidad y mostrara una ecografía. Este detalle no pasó desapercibido y generó una ola de especulaciones sobre un posible embarazo con el cantante Christian Domínguez. Frente a los rumores, la figura televisiva decidió pronunciarse públicamente para aclarar su verdadera situación.

    ¿Karla Tarazona está esperando un hijo de Christian Domínguez?

    A través de sus historias de Instagram, la animadora de Préndete apareció junto a su médico para explicar el motivo de su visita y responder a todas las versiones que circularon en redes y programas de espectáculos.

    “El otro día subí una historia de mis chequeos médicos y ya terminé embarazada con mellizos, trillizos. Les voy a presentar a mi doctor que ha salido en todos lados”, comentó en tono irónico al inicio del video.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco

    Sin embargo, segundos después aclaró que, por ahora, no se encuentra en la dulce espera. Aunque el especialista dejó entrever que sí existe un proceso en marcha para cumplir su deseo de convertirse nuevamente en madre. “Todavía, no se preocupen, no hay baby shower”, dijo entre risas.

    Karla Tarazona quiere agrandar la familia

    En anteriores entrevistas, Tarazona ha confesado que sueña con tener un hijo más junto a Christian Domínguez, pero esta vez reveló un detalle especial: espera que sea una niña.

    “Sí, quiero tener otro bebé, pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”, expresó ilusionada.

    Karla Tarazona rompe su silencio y aclara si está embarazada tras reaparecer con su doctor
