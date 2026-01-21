Karla Tarazona sorprende al visitar clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebito?

Karla Tarazona sorprende al mostrarse en una clínica de fertilidad y compartir una ecografía que desata rumores de embarazo, mientras descarta volver a los realities de Gisela.

La presentadora en algún momento reveló su deseo de tener una niña. | Composición Wapa

Karla Tarazona volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una imagen que desató una ola de especulaciones en redes sociales. La conductora sorprendió a sus seguidores al mostrarse dentro de una clínica especializada en fertilidad, donde se dejó ver realizándose una ecografía y otros exámenes médicos. La escena fue suficiente para que muchos se pregunten si está planeando ampliar su familia.

Aunque no confirmó nada de manera directa, la publicación bastó para que el tema se apodere de la farándula y sus fans empiecen a hablar de un posible embarazo.

La ecografía que encendió las redes sociales

A través de sus historias de Instagram, Karla Tarazona publicó un video corto donde aparece en el consultorio de un médico especialista, acompañando las imágenes con una frase que generó aún más intriga: "Ya en las mejores manos", escribió.

En el clip se observa claramente la pantalla del ecógrafo y algunos análisis clínicos, lo que provocó que sus seguidores interpreten que estaría iniciando un proceso de fertilidad. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron preguntándole si estaba esperando un bebé o si se trata solo de un chequeo médico.

Hasta el momento, la conductora no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero el silencio solo ha alimentado la expectativa.

Karla Tarazona descarta volver a los realities de baile

En paralelo al revuelo por su visita médica, Karla también se pronunció sobre los rumores que la vinculaban con el nuevo programa de baile conducido por Gisela Valcárcel. En entrevista con Trome, fue clara al descartar cualquier participación.

"He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaré. Además, no sé bailar, no me gusta", declaró.

La conductora explicó que actualmente está enfocada en sus propios proyectos y no tiene intención de asumir más compromisos televisivos.

"Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en 'Préndete', en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas", añadió.

Incluso, respondió a quienes insinuaron que su contrato con Panamericana la obligaría a aceptar el reality: "Nadie obliga a nadie, todos estamos felices donde estamos. Por ejemplo, estamos haciendo cosas diferentes en el programa, hemos vendido hasta cremoladas para la matrícula y útiles escolares de nuestros hijos".