Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Karla Tarazona sorprende al visitar clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebito?

Karla Tarazona sorprende al mostrarse en una clínica de fertilidad y compartir una ecografía que desata rumores de embarazo, mientras descarta volver a los realities de Gisela.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona sorprende al visitar clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebito?
    La presentadora en algún momento reveló su deseo de tener una niña. | Composición Wapa
    Karla Tarazona sorprende al visitar clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebito?

    Karla Tarazona volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una imagen que desató una ola de especulaciones en redes sociales. La conductora sorprendió a sus seguidores al mostrarse dentro de una clínica especializada en fertilidad, donde se dejó ver realizándose una ecografía y otros exámenes médicos. La escena fue suficiente para que muchos se pregunten si está planeando ampliar su familia.

    Aunque no confirmó nada de manera directa, la publicación bastó para que el tema se apodere de la farándula y sus fans empiecen a hablar de un posible embarazo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tiktoker Moca sortea iPhone, pero usuarios notaron algo raro en el equipo: “¿Dónde está la manzana?”

    La ecografía que encendió las redes sociales

    A través de sus historias de Instagram, Karla Tarazona publicó un video corto donde aparece en el consultorio de un médico especialista, acompañando las imágenes con una frase que generó aún más intriga: "Ya en las mejores manos", escribió.

    En el clip se observa claramente la pantalla del ecógrafo y algunos análisis clínicos, lo que provocó que sus seguidores interpreten que estaría iniciando un proceso de fertilidad. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron preguntándole si estaba esperando un bebé o si se trata solo de un chequeo médico.

    Hasta el momento, la conductora no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero el silencio solo ha alimentado la expectativa.

    Karla Tarazona descarta volver a los realities de baile

    En paralelo al revuelo por su visita médica, Karla también se pronunció sobre los rumores que la vinculaban con el nuevo programa de baile conducido por Gisela Valcárcel. En entrevista con Trome, fue clara al descartar cualquier participación.

    "He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaré. Además, no sé bailar, no me gusta", declaró.

    La conductora explicó que actualmente está enfocada en sus propios proyectos y no tiene intención de asumir más compromisos televisivos.

    "Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en 'Préndete', en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas", añadió.

    Incluso, respondió a quienes insinuaron que su contrato con Panamericana la obligaría a aceptar el reality: "Nadie obliga a nadie, todos estamos felices donde estamos. Por ejemplo, estamos haciendo cosas diferentes en el programa, hemos vendido hasta cremoladas para la matrícula y útiles escolares de nuestros hijos".

    Finalmente, dejó claro que ni el dinero la haría cambiar de decisión: "En esta vida no todo se trata de dinero. A estas alturas creo que uno debe estar donde es feliz, aunque muchos me quieran ver fuera de acá; sin embargo, sigo aquí sin presión ni obligaciones".

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona sorprende al visitar clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebito?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad

    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Tiktoker Moca toma radical medida tras revelarse el bloqueo de TikTok hasta el 2070: "No se pueden..."

    Lo más vistos en Farándula

    Exchico reality y expareja de Paloma Fiuza fue operado de emergencia tras ser detectado con un bulto en el cuello

    Tiktoker Moca sortea iPhone, pero usuarios notaron algo raro en el equipo: “¿Dónde está la manzana?”

    Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    ‘Echan’ a Paul Michael de restaurante y Pamela López tuvo POLÉMICA reacción: “El desperdicio”

    Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;