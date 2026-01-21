Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Tiktoker Moca sortea iPhone, pero usuarios notaron algo raro en el equipo: "¿Dónde está la manzana?"

La tiktoker Moca organizó el sorteo de un iPhone 16 Pro Max; sin embargo, al momento de entregar el premio mayor, un elemento inusual no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

    Moca tuvo que crearse otra cuenta de TikTok porque la anterior tiene una severa sanción. | Composición Wapa
    ¡Con razón la bloquearon! La tiktoker Moca en el ojo de la tormenta. Lo que debió ser un sorteo más acabó siendo polémica. La creado de contenido rifó un iPhone a bajo costo, pero luego de mostrar a la ganadora y ver el equipo, los usuarios notaron algo raro en el premio, provocando una avalancha de críticas y dudas en TikTok.

    Moca y sus sorteos de equipos de segunda

    La influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar una rifa en sus redes sociales por tan solo 5 soles. El premio era dos celulares: un iPhone 16 Pro Max y un Samsung Galaxy. Al principio, la joven fue clara al decir que ambos equipos son usados, con el objetivo de evitar reclamos posteriores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: TikTok ha bloqueado cuenta de tiktoker Moca hasta 2070

    "Son celulares míos, usados. Este celular se va a Pisco", se le escucha a la joven en el inicio de la transmisión que subió a TikTok.

    Después de hacer la rifa, dos de sus seguidoras terminaron siendo las ganadoras y recibieron los equipos en sus casas. Todo estaba yendo bien hasta que empezaron a difundir imágenes del desembalaje del iPhone, momento en el que empezaron las dudas.

    iPhone no tendría la ‘manzanita’

    en otro video, una de las ganadoras mostró cuando recibió el celular y el proceso de abrir el paquete. El envío estaba completamente cerrado, al punto que tuvo que usar una tijera para cortar la cinta de embalaje.

    No obstante, cuando por fin sacó el equipo, los seguidores notaron algo que no pasó desapercibo: no se notaba la popular manzanita de Apple.

    La ausencia del conocido logo de iPhone fue el detonante para el inicio de comentarios en TikTok. Asimismo, los cibernautas se dieron cuenta de otro detalle que provocó más suspicacias: el celular pedía una clave de acceso para poder agregar los datos del nuevo dueño.

    Las reacciones en redes sociales

    Esto no tardó en viralizarse y los seguidores de Moca le dejaron un sinfín de comentarios en la publicación.

    "¿Sin caja y con clave?", "¿Y la manzana?", "Tengo entendido que los iPhone traen la manzanita", "Sin caja, sin manzana y con contraseña", y "Para mí es show", son algunos de los mensajes más repetidos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Milo J vuelve a Lima: ¿Quién es y por qué todos hablan de su llegada?

    Hasta ahora, Moca no ha respondido a los cuestionamientos de los internautas. No obstante, desde el inicio precisó que los teléfonos entregados no eran nuevos, un detalle que para algunos justificaría el estado en el que se encontraba el dispositivo.

    Lo que comenzó como un sorteo atractivo de un iPhone terminó desatando debate en redes sociales, luego de que varios usuarios detectaran irregularidades en el premio. Pese a que la creadora de contenido indicó que se trataba de equipos de segunda mano, las fotografías del celular sin el logo de Apple y con bloqueo de seguridad continúan despertando suspicacias.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

