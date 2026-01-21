Tiktoker Moca sortea iPhone, pero usuarios notaron algo raro en el equipo: “¿Dónde está la manzana?”

La tiktoker Moca organizó el sorteo de un iPhone 16 Pro Max ; sin embargo, al momento de entregar el premio mayor, un elemento inusual no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

Moca tuvo que crearse otra cuenta de TikTok porque la anterior tiene una severa sanción.

¡Con razón la bloquearon! La tiktoker Moca en el ojo de la tormenta. Lo que debió ser un sorteo más acabó siendo polémica. La creado de contenido rifó un iPhone a bajo costo, pero luego de mostrar a la ganadora y ver el equipo, los usuarios notaron algo raro en el premio, provocando una avalancha de críticas y dudas en TikTok.

Moca y sus sorteos de equipos de segunda

La influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar una rifa en sus redes sociales por tan solo 5 soles. El premio era dos celulares: un iPhone 16 Pro Max y un Samsung Galaxy. Al principio, la joven fue clara al decir que ambos equipos son usados, con el objetivo de evitar reclamos posteriores.

"Son celulares míos, usados. Este celular se va a Pisco", se le escucha a la joven en el inicio de la transmisión que subió a TikTok.

Después de hacer la rifa, dos de sus seguidoras terminaron siendo las ganadoras y recibieron los equipos en sus casas. Todo estaba yendo bien hasta que empezaron a difundir imágenes del desembalaje del iPhone, momento en el que empezaron las dudas.

iPhone no tendría la ‘manzanita’

en otro video, una de las ganadoras mostró cuando recibió el celular y el proceso de abrir el paquete. El envío estaba completamente cerrado, al punto que tuvo que usar una tijera para cortar la cinta de embalaje.

No obstante, cuando por fin sacó el equipo, los seguidores notaron algo que no pasó desapercibo: no se notaba la popular manzanita de Apple.

La ausencia del conocido logo de iPhone fue el detonante para el inicio de comentarios en TikTok. Asimismo, los cibernautas se dieron cuenta de otro detalle que provocó más suspicacias: el celular pedía una clave de acceso para poder agregar los datos del nuevo dueño.

Las reacciones en redes sociales

Esto no tardó en viralizarse y los seguidores de Moca le dejaron un sinfín de comentarios en la publicación.

"¿Sin caja y con clave?", "¿Y la manzana?", "Tengo entendido que los iPhone traen la manzanita", "Sin caja, sin manzana y con contraseña", y "Para mí es show", son algunos de los mensajes más repetidos.

Hasta ahora, Moca no ha respondido a los cuestionamientos de los internautas. No obstante, desde el inicio precisó que los teléfonos entregados no eran nuevos, un detalle que para algunos justificaría el estado en el que se encontraba el dispositivo.