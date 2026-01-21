Milo J vuelve a Lima: ¿Quién es y por qué todos hablan de su llegada?

Milo J llega a Lima este 17 de abril con su gira “La vida era más corta”. Conoce su historia, precios de entradas para su concierto y por qué es el fenómeno urbano del momento.

La escena urbana en Lima se prepara para uno de los conciertos más esperados del año. Milo J, el joven fenómeno argentino, confirmó su llegada al Perú como parte de su gira internacional “La vida era más corta”, con una única presentación programada para el próximo 17 de abril en Costa 21. El anuncio desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes ya posicionan el evento como uno de los imperdibles del 2026.

Con apenas 19 años, el cantante se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del pop urbano en español, logrando millones de reproducciones y una base de fans que crece de manera exponencial en toda Latinoamérica.

De Morón al mundo: el ascenso meteórico de Milo J

Camilo Joaquín Villarruel Ríos, nombre real de Milo J, nació el 25 de octubre de 2006 en Morón, Buenos Aires. Su carrera despegó rápidamente gracias a una propuesta sonora distinta, marcada por letras introspectivas y una fusión poco común entre rap, pop y raíces del folclore argentino.

Según Billboard, su música ha sido destacada por romper con los moldes tradicionales del género urbano, incorporando sensibilidad emocional y una narrativa personal que conecta con una generación que busca algo más que ritmos bailables.

Temas como “Milagrosa”, “Rara vez” y “Milo J: BZRP Music Sessions, Vol. 57” lo posicionaron como una de las voces más originales del momento. A los 16 años ya era nominado al Grammy Latino y poco después recibió el Premio Gardel como mejor artista nuevo.

El origen de su pasión por la música

El vínculo de Milo J con el arte comenzó desde niño. Influenciado por una de sus hermanas, empezó a escribir canciones y participar en competencias de freestyle, llegando incluso a aparecer en un video del famoso circuito El Quinto Escalón.

Antes de dedicarse por completo a la música, también tuvo una etapa ligada al fútbol, deporte que practicó en divisiones menores del club Sacachispas. Hoy mantiene ese lazo apoyando como patrocinador al Club Deportivo Morón, equipo de su ciudad natal.

Su discografía incluye los EP “511” y “En dormir sin Madrid”, este último junto a Bizarrap. Luego llegaron sus álbumes “111” (2023), “166” (2024) y “La vida era más corta” (2025), consolidando su perfil como uno de los compositores jóvenes más prolíficos del continente.

Ha colaborado con figuras como Wos, Nicki Nicole, Duki, Tini, Lit Killah y Eladio Carrión, siendo especialmente comentadas canciones como “La canción feliz del disco” y “Carta de despedida”, según destacó Billboard.

Precios y venta de entradas para ver a Milo J en Lima

El show en Costa 21 será comercializado a través de Teleticket, con una preventa exclusiva para clientes Interbank, quienes accederán a un 15% de descuento.

Durante la preventa:

Campo: S/245

Tribuna: S/140

Venta regular:

Campo: S/290

Tribuna: S/165