Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

Yahaira Plasencia se refirió a los rumores sobre un posible embarazo tras la difusión de una imagen en Instarándula. La cantante aclaró la razón detrás de la fotografía.

    Yahaira Plasencia responde a rumores de embarazo | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram Instarándula
    Yahaira Plasencia volvió a convertirse en el centro de atención luego de que surgieran fuertes rumores sobre un posible embarazo. Una imagen difundida en Instarándula fue suficiente para que usuarios comenzaran a especular sobre su vida personal. La cercanía que mostraba con un Luis Fernando Rodríguez llamó la atención y avivó las especulaciones, por lo que la salsera decidió pronunciarse y aclarar si se encuentra en la dulce espera.

    Yahaira Plasencia aclara rumores sobre su posible embarazo

    Las especulaciones sobre un posible embarazo de Yahaira Plasencia se encendieron tras la difusión de una imagen enviada por una seguidora al portal de espectáculos Instarándula. En la fotografía, la cantante aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, en una actitud que muchos interpretaron como cercana, lo que bastó para que surgieran teorías en redes sociales.

    El mensaje que acompañó la imagen avivó aún más la polémica. “¿Está embarazada? Él le acariciaba la pancita a cada rato”, escribió la usuaria, generando una ola de reacciones que rápidamente se expandió en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde el tema se volvió tendencia.

    Ante el revuelo, la salsera decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Aunque inicialmente anunció una “noticia especial”, lo que hizo pensar en una posible confirmación, en realidad se trataba del lanzamiento de un nuevo live session.

    Finalmente, Yahaira optó por cortar de raíz los rumores y fue tajante al aclarar la situación: "Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev*s"**, dejando en claro que no hay ningún embarazo y que todo se trató de especulaciones sin fundamento.

    Yahaira Plasencia explica su cercanía con ‘El Diablo’ Rodríguez y descarta romance

    Luego de ser vinculada sentimentalmente con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, Yahaira Plasencia decidió aclarar públicamente la naturaleza de su relación. La cantante se pronunció el pasado 5 de septiembre en el programa ‘América Hoy’, donde abordó los comentarios surgidos tras una salida que protagonizó la madrugada del lunes 3 de noviembre.

    Durante la entrevista, la salsera descartó cualquier intención de iniciar una relación sentimental y explicó que atraviesa una etapa personal delicada debido al estado de salud de un familiar cercano. En ese contexto, señaló: "Ahora mi foco no está en oficializar nada porque no estoy pasando por un buen momento (...) como he repetido mil veces tengo personas que me están acompañando en este momento difícil a los que he aprendido a conocer y valorar mucho".

    Plasencia fue enfática al indicar que no se siente emocionalmente preparada para empezar algo formal. "Este no es el momento adecuado para iniciar algo formal con nadie", sostuvo, precisando que su prioridad absoluta es su familia. Finalmente, explicó que la salida generó comentarios porque solo buscaba distraerse tras semanas complejas. "Sí compartí con las personas que suelen estar conmigo y me pidieron salir a despejarme un poco para salir de la rutina en la que estoy todos los días", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

