Yahaira Plasencia se refirió a los rumores sobre un posible embarazo tras la difusión de una imagen en Instarándula . La cantante aclaró la razón detrás de la fotografía.

Yahaira Plasencia volvió a convertirse en el centro de atención luego de que surgieran fuertes rumores sobre un posible embarazo. Una imagen difundida en Instarándula fue suficiente para que usuarios comenzaran a especular sobre su vida personal. La cercanía que mostraba con un Luis Fernando Rodríguez llamó la atención y avivó las especulaciones, por lo que la salsera decidió pronunciarse y aclarar si se encuentra en la dulce espera.

Yahaira Plasencia aclara rumores sobre su posible embarazo

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Yahaira Plasencia se encendieron tras la difusión de una imagen enviada por una seguidora al portal de espectáculos Instarándula. En la fotografía, la cantante aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, en una actitud que muchos interpretaron como cercana, lo que bastó para que surgieran teorías en redes sociales.

El mensaje que acompañó la imagen avivó aún más la polémica. “¿Está embarazada? Él le acariciaba la pancita a cada rato”, escribió la usuaria, generando una ola de reacciones que rápidamente se expandió en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde el tema se volvió tendencia.

Ante el revuelo, la salsera decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Aunque inicialmente anunció una “noticia especial”, lo que hizo pensar en una posible confirmación, en realidad se trataba del lanzamiento de un nuevo live session.

Finalmente, Yahaira optó por cortar de raíz los rumores y fue tajante al aclarar la situación: "Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev*s"**, dejando en claro que no hay ningún embarazo y que todo se trató de especulaciones sin fundamento.

Yahaira Plasencia explica su cercanía con ‘El Diablo’ Rodríguez y descarta romance

Luego de ser vinculada sentimentalmente con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, Yahaira Plasencia decidió aclarar públicamente la naturaleza de su relación. La cantante se pronunció el pasado 5 de septiembre en el programa ‘América Hoy’, donde abordó los comentarios surgidos tras una salida que protagonizó la madrugada del lunes 3 de noviembre.

Durante la entrevista, la salsera descartó cualquier intención de iniciar una relación sentimental y explicó que atraviesa una etapa personal delicada debido al estado de salud de un familiar cercano. En ese contexto, señaló: "Ahora mi foco no está en oficializar nada porque no estoy pasando por un buen momento (...) como he repetido mil veces tengo personas que me están acompañando en este momento difícil a los que he aprendido a conocer y valorar mucho".