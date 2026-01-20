Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

Magaly Medina regresó al Perú tras realizarse algunas operaciones en su rostro. 

    Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv
    Magaly Medina decide QUITARSE el pañuelo tras sus cirugías y REVELA su retorno a la tv | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

    Magaly Medina volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde aparece sin el característico pañuelo que venía usando en las últimas semanas. La conductora explicó que este accesorio no solo le servía para cubrir las heridas de la reciente intervención estética a la que se sometió, sino también para disimular el crecimiento de su cabello natural, que ya se evidenciaba sin tinte.

    La popular ‘Urraca’ contó con total sinceridad que, durante su proceso de recuperación, evitó realizarse tratamientos capilares, lo que provocó que su melena comenzara a mostrar un contraste evidente entre el color natural y el teñido. Por ello, optó por usar el pañuelo como una solución práctica mientras esperaba el momento adecuado para retocar su look.

    Finalmente, Magaly decidió acudir a su salón de belleza de confianza para volver a emparejar el color de su cabello y retomar su imagen habitual. Con este paso, la periodista dejó en claro que se encuentra cada vez mejor y lista para continuar con sus actividades, mostrándose transparente con sus seguidores sobre cada etapa de su recuperación.

    Magaly Medina asombra con SPOT que anuncia su regreso a la TV

    A finales del año pasado, Magaly Medina ya había adelantado que su permanencia en ATV estaba prácticamente asegurada por una temporada más. Sin embargo, fue recientemente que el canal encendió las redes sociales al publicar un misterioso video promocional que no pasó desapercibido entre los seguidores del espectáculo.

    En el clip se aprecia a un personaje con el rostro cubierto obteniendo material comprometedor, conocido popularmente como ‘ampay’, para luego entregarle un USB a la conductora, mientras en pantalla aparece el mensaje: “Confidencial para ATV”. La publicación estuvo acompañada de una frase sugerente que elevó la expectativa: “Alístate, porque la televisión peruana vuelve a arder. Regresa el programa que pone en jaque a todo Chollywood”.

    La reacción del público fue inmediata, con comentarios cargados de emoción y conjeturas sobre quién sería la primera figura en ser expuesta. Para cerrar el anuncio, ATV lanzó un mensaje provocador: “Las unidades ya están en movimiento y las cámaras listas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ningún chisme de la farándula. ¿Quién será el primero en caer esta temporada?”.

