Magaly Medina aparece en sus redes sin lentes, muestra su rostro semi desinflamado y anuncia su regreso a Perú.

Magaly Medina presume los resultados de su nuevo rostro y confirma su regreso a Perú. | Composición Wapa | Tiktok

Magaly Medina presume los resultados de su nuevo rostro y confirma su regreso a Perú. | Composición Wapa | Tiktok

Magaly Medina reapareció en sus redes oficiales, TikTok e Instagram, mostrando su rostro sin lentes y compartiendo detalles de su recuperación tras someterse a una cirugía facial de alta complejidad, el “deep plane facelift”, en Argentina. La aparición de la conductora ocurre apenas horas después de que ATV confirmara el regreso de 'Magaly TV, la Firme', adelantando un spot que promete un posible ampay que mantiene expectante a su público.

Magaly Medina se muestra sin lentes y presume resultados de su operación

En su TikTok, la conocida 'urraca' reapareció mostrando cómo avanza su recuperación, esta vez sin usar lentes. En el video detalló que ya se encuentra en la última fase de su recuperación, aunque todavía conserva algo de moretones en los ojos y leve hinchazón en algunas zonas.

“Hola nuevamente desde Buenos Aires. Aquí, haciéndoles lo último. El trabajo del doctor va quedando impecable. Voy deshinchándome, los moretones van saliendo, pero aún tengo todavía la parte de los ojos todavía morados y muy hinchada la parte de los lados”, relató.

La conductora de TV mencionó que espera recibir el alta médica para regresar a Perú y, además, reveló que este 19 de enero tenía programada una cita para que le retiren los puntos y revisen su estado de salud.

“En estos momentos estoy yendo a su consulta porque me van a quitar los puntos que tengo en el cuero cabelludo y posiblemente hoy me den el alta, así que podría viajar a Lima ya. Nos vemos”, comentó.