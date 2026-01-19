‘Echan’ a Paul Michael de restaurante y Pamela López tuvo POLÉMICA reacción: “El desperdicio”

Paul Michael, pareja de Pamela López , fue ‘botado’ como cualquier cosa de restaurante cuando estaba pasando un momento romántico y la animadora de eventos tuvo impensada reacción al no defenderlo y decirle fuerte calificativo.

Mientras atraviesa su separación legal de Christian Cueva, Paul Michael protagonizó una tensa situación en un restaurante junto a Pamela López, quien inicialmente había sido convocada para impulsar su imagen. Ambos disfrutaban de comida marina cuando ella llamó a la mesera, pero la escena dio un giro inesperado y él terminó siendo retirado del local. La pregunta que quedó en el aire fue la reacción que tuvo su pareja ante el escándalo.

Sacan a Paul Michael de restaurante y Pamela López sorprendió por su reacción

Paul Michael pasó un momento incómodo junto con Pamela López en un restaurante, permitiendo que lo boten de la peor manera cuando ambos estaban haciendo una publicidad.

Todo esto pasó cuando la animadora de eventos llamó a la mesera para que pudiera limpiar la mesa y ella mal entendió las palabras porque terminó botando al cantante, quien estaba disfrutando de la compañía de su pareja, con quien pasa los fines de semana gracias a los canjes.

"Ya terminamos, te puedes llevar el desperdicio. Por supuesto, señorita Pamela, entre mujeres, estamos para ayudarnos", dijo la joven que sacó al artista por su ropa y lo retiró del lugar.

Aunque López intentó saber qué lo llevó a comportarse de esa manera, fue contundente al señalar que él no era una buena opción como pareja, recordando su fracaso matrimonial con Christian Cueva. De forma inesperada, lejos de salir en defensa de su llamado “colágeno”, terminó respaldando esa postura y lanzó duras críticas, comparándolo con otros hombres.

"Ojo de loca no se equivoca. Primero la cag.. con un hombre, esperas salir en Magaly Medina y un noticiero. Ya avanza nomás", "Hay que facturar hermana, creo que tiene razón, todos los hombres son iguales", indicó López desconcertada.