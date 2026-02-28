De Europa a Perú: la directora de casting Dani Díaz apuesta por elencos con identidad y proyección global

Con más de 100 procesos liderados en Europa y Latinoamérica, Dani Díaz vuelve al Perú con una propuesta que une estructura, sensibilidad y visión internacional.

Con formación junto a referentes de La Casa de Papel y Cien Años de Soledad, y tras liderar más de 100 procesos de casting en España, Estados Unidos y Colombia, la directora de casting, Dani Díaz regresa al Perú con una propuesta que combina estructura europea y sensibilidad latinoamericana.

Dani Díaz inicia una nueva etapa en Perú, su país natal y luego de una trayectoria de trabajo entre Europa y Latinoamérica, donde ha liderado más de 100 procesos de casting en ficción, publicidad, videoclips, fashion films y animación.

Su enfoque parte de una convicción clara: el casting no consiste solo en encontrar perfiles, sino en construir elencos con identidad, coherencia cultural y potencia narrativa.

Desde esa mirada, su trabajo articula sensibilidad artística, lectura del contexto y organización de procesos, con una metodología diseñada para responder tanto a proyectos autorales como a producciones de gran escala.

Casting a gran escala, sin perder profundidad

En Colombia, la peruana lideró un proceso con más de 600 postulantes, recorriendo durante 16 días distintas zonas del país para búsqueda territorial y callbacks. Esa experiencia consolidó su capacidad para sostener castings a gran escala sin perder coherencia narrativa, profundidad en la selección ni sensibilidad social.

Su metodología integra filtros por etapas, callbacks y pruebas de química, lo que permite evaluar no solo el potencial individual, sino también la calidad del vínculo entre intérpretes y su capacidad de construir mundo en escena.

Multiformato, multilingüe y proyección internacional

Díaz ha dirigido pruebas en español, inglés y catalán, y recientemente realizó su primer casting de voces para un cortometraje de animación estrenado en el Festival de Málaga, incorporando la animación a una trayectoria que ya abarca ficción, publicidad, videoclips y fashion films.

Además, ha trabajado en proyectos seleccionados y premiados a nivel internacional, consolidando una práctica que cruza fronteras, formatos y lenguajes.

Un perfil que responde a las nuevas exigencias de plataformas y productoras

En un mercado donde las historias demandan autenticidad, diversidad real y coherencia cultural, el trabajo de Dani Díaz como directora de casting, responde a una necesidad cada vez más clara en la industria audiovisual: construir elencos con verdad, sin renunciar al rigor técnico ni a la visión de producción.