Nuevos montos de Techo Propio 2026: ¿Cómo el subsidio puede cubrir casi el total de tu vivienda?

Debido al incremento de la UIT este año, el valor del Bono Familiar Habitacional entregado por el Fondo Mivivienda también ha sido ajustado al alza.

    Como cada año, el Gobierno entregará el Bono Familiar Habitacional (BHF) mediante el Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a las familias peruanas que deseen comprar, construir o mejorar su casa.

    Este beneficio contempla montos diferenciados según la modalidad: adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS), construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda. En el caso de compra, el bono puede financiar hasta el 97% del valor del inmueble, dependiendo del precio. No obstante, para acceder es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

    • Conformar un Grupo Familiar, que debe estar conformado por un jefe de familia, que declarará a uno o más dependientes que pueden ser su esposa, su conviviente, sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos.
    • El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe exceder los S/3.7151 y para los casos de VIS Priorizada no debe exceder los S/2.071,2.
    • No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado.
    • No tener otra vivienda o terreno a nivel nacional.
    LEE MÁS: Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

    Cabe recordar que, tras el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/5.500 para este año, también se elevaron los montos de los bonos que otorga Mivivienda. En esta ocasión, el ajuste aplica para la modalidad de Adquisición de Nueva Vivienda, destinada exclusivamente a familias que compran su primera vivienda nueva.

    ¿Cuáles son los bonos que estarán disponibles?

    El bono no es reembolsable y puede llegar a financiar hasta el 99% del valor del inmueble, siempre que se trate de una Vivienda de Interés Social. Estos son los montos vigentes:

    • Para VIS Priorizada en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/60 mil, el bono es de 10,6 UIT (S/58 mil 300). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda. Así el bono podrá financiera hasta el 99% del inmueble.
    • Para VIS Priorizada en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/70 mil, el bono es de 9,7 UIT (S/53 mil 350). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda.
    • Para VIS en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/109 mil, el bono es de 9,5 UIT (S/52 mil 250). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.
    • Para VIS en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/136 mil, el bono es de 8,7 UIT (S/47 mil 850). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.

    Por ejemplo, si una VIS tiene un precio de S/58 mil 888,89, el bono puede cubrir el 99% del valor, ya que se exige que el comprador aporte el 1% (S/588,99). Al estar dentro del rango de hasta S/60.000, le corresponde un bono de S/58 mil 300.

    ¿Cómo se solicita el bono?

    • Debes inscribir a tu grupo familiar en cualquiera de nuestras Oficinas y Centros Autorizados a nivel nacional. En este link los canales de atención: enlace.
    • Debes presentar tu DNI y el de tu cónyuge o conviviente de ser el caso y contar con los datos completos de todos los integrantes del Grupo Familiar (Nombre, DNI, fecha de nacimiento).
    • El FMV verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo.
    • El resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos, se publicará en este portal procediendo el FMV a inscribir en el Registro al Grupo Familiar (GF) como Grupo Familiar Elegible (GFE). Revisar Estado de Postulación Aquí: enlace.
