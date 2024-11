¿Cómo inscribirme para recibir el bono de S/30,900 para construir mi casa con Techo Propio este 2024?

El programa Techo Propio , promovido por el Estado peruano, brinda el Bono Familiar Habitacional (BFH) , una ayuda económica no reembolsable de 30,900 soles para construir viviendas en terrenos propios. A continuación, te explicamos cómo inscribirte para acceder a este beneficio y los pasos clave para aprovecharlo.

El ingreso del grupo no debe exceder los 2,706 soles .

4. No tener otras propiedades ni haber recibido apoyo estatal:

1. Contacta una entidad técnica (ET)

Elige una ET autorizada por el programa para construir tu vivienda. Verifica su validez llamando al 0800-12-200 .

Formaliza un contrato con la ET para la construcción. Exige una copia del documento para conocer tus derechos y deberes.

La ET tramitará el desembolso del BFH. Además, deberás depositar tu ahorro en la cuenta recaudadora del Fondo Mivivienda tras obtener tu código de proyecto. Es importante no entregar el ahorro directamente a la ET.