Karla Tarazona defiende a La Mackyna y deja MAL PARADO a Christian Cueva: "Da vergüenza ajena"

Las recientes declaraciones de Christian Cueva sobre una supuesta advertencia a Christian Domínguez para frenar comentarios en torno a Pamela Franco reavivaron la tensión en la farándula local. La versión del futbolista no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata de Karla Tarazona, quien se mostró incómoda y crítica ante la exposición pública del tema.

La conductora cuestionó abiertamente la necesidad de ventilar conflictos que, a su juicio, carecen de relevancia real. En conversación con Trome, expresó su rechazo a este tipo de polémicas y fue enfática al calificar la situación como innecesaria y desgastante. “Es fastidioso hablar, da vergüenza hablar de esas cosas. A mí háblame de mi vida, de otras cosas”, sostuvo.

Karla Tarazona arremete y habla de “vergüenza ajena”

Lejos de suavizar su postura, Tarazona reforzó su crítica al señalar que este tipo de enfrentamientos solo alimentan el ruido mediático. “La verdad, hasta vergüenza ajena da”, afirmó, dejando en claro que no comparte la forma en la que Cueva viene manejando sus conflictos personales.

Además, la presentadora remarcó que cada figura pública es responsable de lo que expone. “Si no quieres que hablen de ti, no te expongas entonces. Esa es mi forma de pensar. Cada uno se maneja distinto”, añadió, subrayando su independencia como comunicadora y su rechazo a los intentos de control sobre la opinión pública.

Defensa a La Mackyna y libertad de opinión

En medio del escándalo, Karla Tarazona también salió en defensa de La Mackyna (Mack Songhurst), quien denunció haber recibido insultos y amenazas tras opinar sobre la relación de Cueva con Pamela Franco. Para la conductora, los ataques no tienen justificación cuando se trata de comentarios basados en hechos visibles.

“La Mackyna es una persona muy buena onda y Norka también súper buena. Esta es mi chamba, hablo de lo que veo y salgo a opinar de los que veo. Si lo que se ve no es bueno, cosas buenas no voy a decir, porque tampoco voy a ir contra mí”, señaló, reafirmando que su rol como comunicadora no puede estar condicionado por presiones externas.

Audios, denuncias y una polémica que sigue creciendo

La controversia escaló luego de que se difundieran audios en los que Christian Cueva confronta a La Mackyna con un tono agresivo, exigiendo que no se mencione a Pamela Franco en espacios de opinión. En uno de los registros se escucha al futbolista decir: “He sido bien claro, hasta con el papá de Catita, con tu causa, con Domínguez. Con él también he sido claro”.

Tras hacer pública la conversación, Songhurst acudió a una comisaría para solicitar garantías personales y formalizar una denuncia por amenazas. Su abogado explicó que nadie debería sentirse intimidado por ejercer su derecho a opinar. La pareja del panelista, Norka Ascue, también respondió con dureza y lanzó un mensaje directo contra Cueva: “Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir”.