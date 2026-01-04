Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”

El nuevo cantante de Corazón Serrano sorprendió a miles de seguidores con un inesperado baile que alborotó las redes sociales. Conoce aquí todos los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”
    Nuevo integrante de Corazón Serrano sorprende a fans con su baile. | Composición Wapa
    Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”

    La agrupación Corazón Serrano celebró la llegada del Año Nuevo 2026 sobre el escenario durante un show en Trujillo, donde Susana Alvarado fue sorprendida por un fan con un exclusivo regalo de la marca Dior. Sin embargo, quien también acaparó la atención fue el nuevo integrante, Edu Baluarte, cuyo llamativo baile se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes sociales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Nuevo integrante de Corazón Serrano dejó en shock a fans con sensual baile

    Un video difundido en TikTok se volvió viral al mostrar el momento en que Edu Baluarte salió a bailar el tema “Bomba Chuchaqui”. Los movimientos del cantante de cumbia sorprendieron a sus seguidores, quienes no esperaban la intensidad y sensualidad de su presentación.

    En las imágenes se observa que el nuevo integrante de Corazón Serrano comienza con una actitud reservada sobre el escenario, pero en cuestión de segundos se anima, se coloca frente al público y ejecuta una coreografía que desató gritos y aplausos.

    Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Decenas de usuarias expresaron su impacto con comentarios como: “Lo sentí, lo sentí, todas lo sentimos”, “La estoy pasando muy bien”, “Háganme volver, quiero sentir la vibra de nuevo”, “Ya era hora de que nos pusieran algo a nosotras”, “Pensé que no se movía y me dejó impactada” y “¿Es normal verlo más de 20 veces?”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Susana Alvarado recibe costoso obsequio de fan en show y redes comparan con su pareja: "Y Bazán solo un ramo de flores"

    Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan

    Corazón Serrano confirmó el retorno del cantante Edu Baluarte a sus filas y lo presentó oficialmente durante un show en el parque zonal Wiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho, la noche del 31 de diciembre.

    La presencia del artista, de 25 años, generó gran emoción entre el público, que aguardaba con expectativa la sorpresa anunciada por la orquesta liderada por Edwin Guerrero. A través de sus redes sociales, la agrupación celebró su incorporación con el mensaje: “La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte ya es parte de la familia de Corazón Serrano”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    ¿Quién es Malory Vargas? La actriz que conquista a Liliana Castro y rompe esquemas por su diferencia de edad

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;