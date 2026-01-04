Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La agrupación Corazón Serrano celebró la llegada del Año Nuevo 2026 sobre el escenario durante un show en Trujillo, donde Susana Alvarado fue sorprendida por un fan con un exclusivo regalo de la marca Dior. Sin embargo, quien también acaparó la atención fue el nuevo integrante, Edu Baluarte, cuyo llamativo baile se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes sociales.
LEER MÁS: Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."
Nuevo integrante de Corazón Serrano dejó en shock a fans con sensual baile
Un video difundido en TikTok se volvió viral al mostrar el momento en que Edu Baluarte salió a bailar el tema “Bomba Chuchaqui”. Los movimientos del cantante de cumbia sorprendieron a sus seguidores, quienes no esperaban la intensidad y sensualidad de su presentación.
En las imágenes se observa que el nuevo integrante de Corazón Serrano comienza con una actitud reservada sobre el escenario, pero en cuestión de segundos se anima, se coloca frente al público y ejecuta una coreografía que desató gritos y aplausos.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Decenas de usuarias expresaron su impacto con comentarios como: “Lo sentí, lo sentí, todas lo sentimos”, “La estoy pasando muy bien”, “Háganme volver, quiero sentir la vibra de nuevo”, “Ya era hora de que nos pusieran algo a nosotras”, “Pensé que no se movía y me dejó impactada” y “¿Es normal verlo más de 20 veces?”.
TAMBIÉN LEER: Susana Alvarado recibe costoso obsequio de fan en show y redes comparan con su pareja: "Y Bazán solo un ramo de flores"
Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan
Corazón Serrano confirmó el retorno del cantante Edu Baluarte a sus filas y lo presentó oficialmente durante un show en el parque zonal Wiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho, la noche del 31 de diciembre.
La presencia del artista, de 25 años, generó gran emoción entre el público, que aguardaba con expectativa la sorpresa anunciada por la orquesta liderada por Edwin Guerrero. A través de sus redes sociales, la agrupación celebró su incorporación con el mensaje: “La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte ya es parte de la familia de Corazón Serrano”.