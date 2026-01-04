El nuevo cantante de Corazón Serrano sorprendió a miles de seguidores con un inesperado baile que alborotó las redes sociales. Conoce aquí todos los detalles.

La agrupación Corazón Serrano celebró la llegada del Año Nuevo 2026 sobre el escenario durante un show en Trujillo, donde Susana Alvarado fue sorprendida por un fan con un exclusivo regalo de la marca Dior. Sin embargo, quien también acaparó la atención fue el nuevo integrante, Edu Baluarte, cuyo llamativo baile se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Nuevo integrante de Corazón Serrano dejó en shock a fans con sensual baile

Un video difundido en TikTok se volvió viral al mostrar el momento en que Edu Baluarte salió a bailar el tema “Bomba Chuchaqui”. Los movimientos del cantante de cumbia sorprendieron a sus seguidores, quienes no esperaban la intensidad y sensualidad de su presentación.

En las imágenes se observa que el nuevo integrante de Corazón Serrano comienza con una actitud reservada sobre el escenario, pero en cuestión de segundos se anima, se coloca frente al público y ejecuta una coreografía que desató gritos y aplausos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Decenas de usuarias expresaron su impacto con comentarios como: “Lo sentí, lo sentí, todas lo sentimos”, “La estoy pasando muy bien”, “Háganme volver, quiero sentir la vibra de nuevo”, “Ya era hora de que nos pusieran algo a nosotras”, “Pensé que no se movía y me dejó impactada” y “¿Es normal verlo más de 20 veces?”.

Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan

Corazón Serrano confirmó el retorno del cantante Edu Baluarte a sus filas y lo presentó oficialmente durante un show en el parque zonal Wiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho, la noche del 31 de diciembre.