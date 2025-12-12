Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Cantantes de Corazón Serrano dan positivo a COVID-19 y revelan cómo va su proceso

El animador de Corazón Serrano confirmó que Lesly Águila y Cielo Fernández dieron positivo a COVID-19. Fans esperan su pronta recuperación.

    Cantantes de Corazón Serrano dan positivo a COVID-19 y revelan cómo va su proceso
    Cantantes de Corazón Serrano dan positivo a COVID-19. | Composición Wapa | Instagram
    Cantantes de Corazón Serrano dan positivo a COVID-19 y revelan cómo va su proceso

    Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más populares del país, mantiene a miles de seguidores pendientes de cualquier novedad sobre sus miembros. En las últimas horas, Dani Daniel, animador de la banda, reveló que dos de sus cantantes más queridas, Lesly Águila y Cielo Fernández, dieron positivo a COVID-19. La noticia ha generado preocupación entre sus fans, quienes esperan una pronta recuperación de las artistas.

    Lesly Águila y Cielo Fernández dieron positivo a COVID-19

    Durante una reciente presentación en Ayacucho, el animador de la agrupación piurana explicó que Lesly Águila y Cielo Fernández dieron positivo a COVID-19, razón por la cual no participaron del show. Señaló que ambas cantantes ya están en proceso de recuperación bajo indicación médica. “Ellas se están recuperando y requieren unos días, por recomendación del médico. Por eso no pudieron acompañarnos hoy. Pedimos las disculpas del caso”, indicó.

    También comentó que el resto del grupo se sometió a evaluaciones de salud, ya que pasan la mayor parte del mes juntos. “Somos una agrupación que convive prácticamente los 28 días del mes. Nos hacemos exámenes médicos rigurosos y, en esta oportunidad, Cielo y Lesly salieron positivas. Ya están recibiendo atención”, agregó.

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas

    Las integrantes de Corazón Serrano llegaron a Ecuador para presentarse con su elenco completo en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su gira ‘Acceso al corazón 3’. Aunque el ambiente era festivo por el esperado concierto del 21 de noviembre, las cantantes vivieron un incómodo momento durante su participación en un medio local.

    Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Kiara Lozano y el resto del grupo asistieron a una entrevista radial para promocionar el show, cuando el conductor realizó una pregunta de tono inapropiado dirigida a Cielo Fernández. De inmediato, la artista mostró su molestia: “Oye, pero bien fea tu pregunta”, respondió. Susana evidenció su incomodidad con su expresión, mientras que Briela fue más contundente señalando: “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”.

    ;