Cielo Fernández alborota al público al reaparecer en el 12° aniversario de Son del Duke: “Nuestra verdadera Chica Rap”

Cielo Fernández sorprendió en el 12° aniversario de Son del Duke al desatar euforia entre los fans tras revivir su icónico baile en el escenario.

Cielo Fernández reaparece con Son del Duke en su 12 aniversario. | Composición Wapa | Tiktok

Cielo Fernández reaparece con Son del Duke en su 12 aniversario. | Composición Wapa | Tiktok

El 12° aniversario de Son del Duke encendió Chiclayo con una celebración multitudinaria, pero hubo un instante que acaparó toda la atención. En medio de la fiesta y los artistas invitados, la inesperada reaparición de Cielo Fernández, exintegrante del grupo, desató euforia entre los asistentes. Su presencia no solo se robó el show, sino que también se volvió tendencia en redes por el cariño que aún genera entre los fans.

Cielo Fernández reaparece en el aniversario de Son del Duke

Al iniciar el segmento dedicado al famoso baile de la ‘Chica Rap’, se proyectó un video en el que Cielo Fernández enviaba un saludo especial a sus excompañeros. En las imágenes, la cantante aprovechó para felicitar a la agrupación por su aniversario, gesto que despertó aplausos entre el público.

"Buenas noches, Chiclayo. Soy Cielo Fernández y quiero enviar un saludito muy especial para la familia de Son del Duke, que el día de hoy está cumpliendo sus 12 años de aniversario. Les mando un beso enorme, un abrazo a la distancia, muchas felicitaciones y estoy muy orgullosa de ustedes. Bendiciones", dijo la cantante.

No obstante, la verdadera sorpresa llegó instantes después, cuando Cielo apareció de forma inesperada en el escenario, desatando gritos y ovaciones. El animador, visiblemente emocionado, la presentó como “nuestra verdadera Chica Rap”, dando inicio a uno de los momentos más celebrados de la noche.

"Porque Chiclayo se lo merece. Presentamos a nuestra verdadera Chica Rap. Cielito. Mira cómo mueve los hombritos y cómo se llama usted", anunció. "Cie-li-to", respondió ella. "Y Cielito es nuestra verdadera Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Chica Chica Rap ¡Achórate, Cielo!", dijo el animador mientras Cielo bailaba y lanzaba cerveza al público.

Corazón Serrano muestra el reencuentro

La participación de Corazón Serrano en el aniversario tampoco pasó inadvertida. La agrupación, invitada especial al evento, publicó en TikTok un clip del momento en que Cielo interpreta el mix “Qué Bonito”, acumulando miles de visualizaciones en poco tiempo.