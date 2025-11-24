Melissa Lobatón expone a Jesús Barco y revela que entra a su cuarto a escondidas de Melissa Klug: "Mi mamá ya se durmió"

Melissa Lobatón sorprendió en un live al revelar que Jesús Barco entra a su cuarto cuando Melissa Klug duerme, tras discusión y ser expulsado.

Melissa Lobatón expone a Jesús Barco y revela que entra a su cuarto a escondidas de Melissa Klug. | Composición Wapa | Instagram

Melissa Lobatón dejó a todos sorprendidos durante un live con Samahara Lobatón al explotar contra Jesús Barco y sacarlo de su habitación. El hecho desató rumores sobre su rechazo hacia el futbolista tras su ruptura con Melissa Klug. Luego de recibir críticas por su actitud, la joven no dudó en exponerlo y revelar la razón por la que ingresaba a su cuarto. ¿Estará enterada Melissa Klug?

Tras la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, el futbolista sorprendió al aparecer en la habitación de Melissa Lobatón, hija menor de 'La Chalaca' y Abel Lobatón, aunque la situación terminó mal cuando ella lo descubrió y estalló a gritos e insultos.

El motivo fue que él estaba enfermo y ella temía un posible contagio; sin embargo, su reacción no fue bien recibida por sus seguidores, quienes criticaron duramente la falta de respeto hacia su padrastro.

En su defensa, la joven explicó que detesta que personas enfermas se le acerquen por el riesgo de contagio, y además desenmascaró al futbolista, revelando por qué ingresaba a su habitación vinculado a Melissa Klug.

Tras rechazar una apuesta con él sobre los invitados a la fiesta de Samahara, Melissa mostró la verdadera cara del jugador, revelando que aprovechaba la siesta de 'La Blanca de Chucuito' para fastidiarla, lo que provocó su explosión.

"El Jesús se pica, es bien picón, por eso no se puede jugar con él. Está que jo.. porque está aburrido y como mi mamá ya se durmió, está aburrido (...) Lo peor es que él agarra y me dice 'me voy a quedar para contagiarte'. Lo hace a propósito", dijo.