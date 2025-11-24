Melissa Lobatón expone a Jesús Barco y revela que entra a su cuarto a escondidas de Melissa Klug: "Mi mamá ya se durmió"

Wapa.pe
¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este lunes 24 de noviembre? Este es el acuerdo de los gremios

    Melissa Lobatón dejó a todos sorprendidos durante un live con Samahara Lobatón al explotar contra Jesús Barco y sacarlo de su habitación. El hecho desató rumores sobre su rechazo hacia el futbolista tras su ruptura con Melissa Klug. Luego de recibir críticas por su actitud, la joven no dudó en exponerlo y revelar la razón por la que ingresaba a su cuarto. ¿Estará enterada Melissa Klug?

    Tras la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, el futbolista sorprendió al aparecer en la habitación de Melissa Lobatón, hija menor de 'La Chalaca' y Abel Lobatón, aunque la situación terminó mal cuando ella lo descubrió y estalló a gritos e insultos.

    El motivo fue que él estaba enfermo y ella temía un posible contagio; sin embargo, su reacción no fue bien recibida por sus seguidores, quienes criticaron duramente la falta de respeto hacia su padrastro.

    En su defensa, la joven explicó que detesta que personas enfermas se le acerquen por el riesgo de contagio, y además desenmascaró al futbolista, revelando por qué ingresaba a su habitación vinculado a Melissa Klug.

    Tras rechazar una apuesta con él sobre los invitados a la fiesta de Samahara, Melissa mostró la verdadera cara del jugador, revelando que aprovechaba la siesta de 'La Blanca de Chucuito' para fastidiarla, lo que provocó su explosión.

    "El Jesús se pica, es bien picón, por eso no se puede jugar con él. Está que jo.. porque está aburrido y como mi mamá ya se durmió, está aburrido (...) Lo peor es que él agarra y me dice 'me voy a quedar para contagiarte'. Lo hace a propósito", dijo.

    Además, Samahara Lobatón intervino y contó la propuesta que el jugador le hace a altas horas de la noche. "Toda la semana me ha hecho ir a las 10:30 de la noche 'oye, ven pues'", expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

