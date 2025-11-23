Wapa.pe
Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: "No es la primera vez"

El tiktoker denunció que un grupo de jóvenes lo insultó mientras cenaba con una amiga, un episodio que, según afirma, no es la primera vez que vive.

    Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: "No es la primera vez"
    Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales. | Composición Wapa | Instagram
    Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: "No es la primera vez"

    El tiktoker peruano Josi Martínez denunció haber sido víctima de un acto de discriminación homofóbica en un restaurante de Miraflores, uno de los distritos más concurridos de Lima. El hecho se volvió viral luego de que el creador de contenido narrara en una transmisión en vivo cada detalle de lo ocurrido ante miles de seguidores. Tras el incidente, anunció que iniciará acciones legales y resaltó que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares.

    Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores

    La agresión se produjo mientras Josi Martínez cenaba en el local junto a una amiga. Tal como relató en un ‘live’ de TikTok, un grupo de jóvenes se acercó primero con la excusa de pedir comida. Al recibir una negativa, tomaron parte de su plato y empezaron a insultarlo.

    El creador de contenido señaló que los ataques verbales incluyeron expresiones abiertamente homofóbicas. “Me comenzaron a decir: ‘Cabr*’, ‘mar**** de mier**’, enfrente de todo el restaurante. Estas situaciones me pasan siempre. Yo no lo hablo, ni voy contando, ni haciéndome la víctima, es algo que le puede pasar a cualquiera. Pero, obviamente, es superincómodo, agarró la comida”, explicó Martínez, quien enfatizó que quedó impactado y ya no pudo seguir comiendo.

    Tomará medidas legales

    Frente a las cámaras de América Hoy, Josi Martínez brindó más detalles sobre lo ocurrido y sobre la respuesta del establecimiento. Explicó que el local no se disculpó y que él mismo tuvo que solicitar las grabaciones de seguridad como prueba del incidente. “La verdad que no (he recibido las disculpas del caso), estoy esperando que por favor me faciliten el tema de la grabación, del video, yo necesito exponer a las personas que me realizaron esta discriminación. Yo pienso hacer una denuncia pública y también una denuncia policial”, señaló con firmeza.

    El tiktoker lamentó que en pleno 2025 sigan ocurriendo actos de discriminación y pidió mayor conciencia ciudadana. Por ahora, espera acceder al material audiovisual para identificar a los responsables y proceder con las denuncias correspondientes.

    Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: “No es la primera vez”
    ;