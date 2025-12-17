Romina Gachoy se QUIEBRA en VIVO al revelar crisis en su relación con Jean Paul Santa María: “No deseo hacer…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En la más reciente emisión de 'Magaly TV, La Firme', Magaly Medina sorprendió al revelar que una entrevista ya pactada con Romina Gachoy quedó abruptamente suspendida. Según contó la popular “urraca”, todo estaba listo para grabar la nota, pero la modelo decidió retirarse a último momento, dejando desconcertado al equipo de producción.
La conductora explicó que la propia Romina fue quien comunicó su decisión, argumentando que atraviesa una etapa complicada a nivel personal junto a su esposo, el cantante Jean Paul Santa María. Para Magaly, esta confesión llamó especialmente la atención, ya que ambos habían dado señales de estabilidad tras haber superado una crisis sentimental tiempo atrás.
Romina Gachoy anuncia nueva crisis en su relación
La modelo optó por aclarar la situación mediante mensajes enviados vía WhatsApp al equipo del programa de espectáculos. En esa conversación, dejó en claro que no se sentía emocionalmente preparada para aparecer en televisión ni para compartir pantalla con su pareja, debido al difícil momento que atraviesa.
Romina fue directa al explicar que su relación con el cantante no pasa por su mejor etapa y que su estado anímico influyó de manera determinante en su decisión de cancelar la nota ya coordinada.
“Amigo, tengo que cancelar lo de mañana. No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. (…) Estoy hace tiempo mal. Pasando por una depresión muy difícil y soy fuerte o eso intento, pero estoy cansada”, escribió.
Posteriormente, la uruguaya amplió el tema durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, donde confesó sentirse emocionalmente vulnerable y con sensaciones encontradas. En ese espacio, además, sorprendió al revelar que recibió una propuesta laboral para integrarse a un reality en España, lo que podría marcar un giro importante en su vida personal y profesional.
Jean Paul reacciona a las declaraciones de su esposa
Ante las declaraciones de Romina, Jean Paul Santamaría fue abordado por la prensa para conocer su postura. El cantante se mostró reservado y evitó profundizar en el tema, aunque reconoció que las relaciones de pareja atraviesan momentos complejos.
"Puede involucrarnos a dos, tres o cinco personas, pero eso no te obliga a hacer una declaración. Dicen que en la vida todo tiene solución, así que vamos a ver qué pasa. Tiempo al tiempo. Una relación es para valientes; no es fácil”, declaró.
Cabe recordar que en septiembre de 2023, Romina y Jean Paul hicieron pública una crisis similar, la cual lograron superar. Tras ese episodio, ambos se mostraron más unidos que nunca, dejando ver que habían apostado nuevamente por su relación. Hoy, sin embargo, el panorama vuelve a generar incertidumbre.