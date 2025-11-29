Romina Gachoy CONFIESA que le QUITÓ los medicamentos a los hijos de Angie Jibaja: “Un día dijimos ‘ya no más’”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Romina Gachoy decidió hablar sin filtros durante una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, realizada pocos días después de que Angie Jibaja volviera a estar en el ojo público por una nueva polémica: la acusación de haberle quitado el novio a su madre.
En esta conversación, la modelo uruguaya reveló un aspecto poco conocido sobre el rol que asumió en la crianza de los hijos de su esposo, Jean Paul Santa María.
Romina Gachoy revela decisión crucial en la crianza de los hijos de Jean Paul
Durante la entrevista, Romina reiteró el gran cariño y compromiso que desarrolló con los hijos de Jean Paul desde el primer momento en que los conoció. La influencer aseguró que, al llegar a su hogar, los niños seguían un tratamiento con medicamentos muy fuertes, algo que ella y su pareja evaluaron cuidadosamente.
“Los quise desde el primer día… Cuando llegaron a vivir con nosotros sabía que la responsabilidad era enorme. Ellos tomaban pastillas muy fuertes, medicamentos psiquiátricos para sobrellevar lo que habían vivido”, recordó.
Luego agregó: “Tomaban tres pastillas cada seis horas, hasta que un día decidimos que ya no más. A los pocos meses me decían ‘mami, mami’. Yo nunca quise que sintieran que venía a ocupar un lugar o a llenar un vacío”.
Romina Gachoy adelanta que los hijos de Angie Jibaja contarán su versión
Meses atrás, la uruguaya respondió a las acusaciones que Angie Jibaja hizo en su contra, en las que la señalaba por un supuesto descuido hacia los menores. Gachoy negó esta versión y afirmó que existen pruebas suficientes para demostrar que Angie no se encuentra recuperada y que su situación, incluso, habría empeorado. Señaló que todo este material fue presentado ante el juez a cargo del caso.
Lo que más llamó la atención fue su anuncio de que, en un futuro cercano, los hijos de Angie hablarán públicamente sobre lo que han vivido. Según Romina, cuando cumplan la mayoría de edad, serán ellos mismos quienes revelarán su verdad y aclararán quiénes realmente estuvieron a su lado. “Falta muy poquito para que los chicos cuenten quiénes somos nosotros”, comentó.